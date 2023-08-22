"Активное меньшинство должно сформировать повестку дня для Украины после войны": общественный деятель Пекарь назвал 4 главных принципа

Об этом в эфире Еспресо заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и общественный деятель Валерий Пекарь.

"Всегда есть активное меньшинство, определяющее направление движения и пассивное большинство, определяющее скорость движения. Главное, чтобы активное меньшинство сформировало повестку дня для страны - с какими словами пойдут на выборы следующие кандидаты в президенты и народные депутаты, с какими словами в следующий парламент пойдут министры и премьеры", - сказал он.

Пекарь выразил желание, чтобы была сформирована правильная повестка дня.

"Для меня критерием правильности будут следующие слова. Первое - "безопасность", оно очевидно для всех. Второе - "верховенство права", третье - "экономическая свобода". Мне бы хотелось иметь в этом списке еще слово "демократия". Бывает после войны в Украине экономический рост без демократии, но не в Украине и не в ХХІ веке Сейчас постиндустриальная эпоха, когда главная персона в экономике - это человек, производящий что-то очень ценное своим креативным, творческим трудом, именно поэтому демократия, которая обеспечивает более справедливый распределение экономического блага по всему обществу является непременным спутником нашего экономического роста", - подытожил деятель.