"Активное меньшинство должно сформировать повестку дня для Украины после войны": общественный деятель Пекарь назвал 4 главных принципа
Повестка дня для Украины после войны должна быть сформирована на основе четырех принципов - безопасность, верховенство права, экономическая свобода и демократия
Об этом в эфире Еспресо заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и общественный деятель Валерий Пекарь.
"Всегда есть активное меньшинство, определяющее направление движения и пассивное большинство, определяющее скорость движения. Главное, чтобы активное меньшинство сформировало повестку дня для страны - с какими словами пойдут на выборы следующие кандидаты в президенты и народные депутаты, с какими словами в следующий парламент пойдут министры и премьеры", - сказал он.
Пекарь выразил желание, чтобы была сформирована правильная повестка дня.
"Для меня критерием правильности будут следующие слова. Первое - "безопасность", оно очевидно для всех. Второе - "верховенство права", третье - "экономическая свобода". Мне бы хотелось иметь в этом списке еще слово "демократия". Бывает после войны в Украине экономический рост без демократии, но не в Украине и не в ХХІ веке Сейчас постиндустриальная эпоха, когда главная персона в экономике - это человек, производящий что-то очень ценное своим креативным, творческим трудом, именно поэтому демократия, которая обеспечивает более справедливый распределение экономического блага по всему обществу является непременным спутником нашего экономического роста", - подытожил деятель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.62 Покупка 37.62Продажа 38.46
- EUR Покупка 41.12Продажа 42.19
- Актуальное
- Важное