Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Активное использование беспилотников со стороны РФ может свидетельствовать о подготовке к новой атаке, - Гуменюк

Активное использование беспилотников со стороны РФ может свидетельствовать о подготовке к новой атаке, - Гуменюк

10 апреля, 2023 понедельник
15:20
война с Россией

Российские войска начали активнее использовать беспилотники вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о возможной подготовке новой атаки со стороны РФ

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается ухудшение качества российских беспилотников.

"Это может быть результатом санкций, которые в результате должны заработать и отражаться и на боевой ситуации", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что врага при этом нельзя недооценивать. Российские беспилотники достаточно активны, а сбор информации в этом случае говорит о том, что Россия ищет новые способы дистанционного поражения.

"Они собирают информацию о том, какое поражение было бы максимально эффективно. Именно активизация БПЛА вдоль линии и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки", - подчеркнула Гуменюк.

  • За 9 апреля Россия потеряла в Украине 670 военных, 11 дронов и танк.
  • В ночь с 9 на 10 апреля украинские воины уничтожили 2 беспилотника, которые запустили российские военные по Харьковской области.
Украина
Россия
военные силы Украины
Читайте также:
Сі Цзіньпін та Путін
8 апреля, 2023 суббота
Путин обижен на КНР и начинает самостоятельную игру, - польский политик Чех
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
9 апреля, 2023 воскресенье
Россия ударила ракетой по мосту на Черниговщине
Пентагон
9 апреля, 2023 воскресенье
Журналисты Bellingcat установили первоисточники "слитых" документов о контрнаступлении ВСУ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 38.06
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
10 апреля
16:45
Исполнители песни "Добрый вечер, мы из Украины" стали послами штурмовой бригады "Спартан"
16:44
В Украине и ЕС разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у желающих эвакуироваться из Бахмута
16:43
Джо Байден
Байден принял решение баллотироваться на второй срок, хотя еще не объявил этого публично, - NBC News
16:25
Обновлено
Лукашенко на встрече с Шойгу потребовал гарантий безопасности для Беларуси
16:24
Оккупанты на Луганщине проводят перепись жилого фонда в поисках пустых квартир
16:14
В Украине зарегистрировано 4,8 млн переселенцев, неофициально их почти 7 млн, – Верещук
16:04
OPINION
Юрий Бутусов
Как российские агенты забрали здание Национального университета обороны Украины...
16:02
Порошенко в Раде: возвращение военным доплат в 30 тысяч – это долг государства
16:00
Обновлено
Рада вернула доплаты в 30 тыс. грн военным
15:59
Совет призвал государства-члены НАТО и ПА НАТО ускорить вступление Украины в Альянс
15:59
Эксклюзив
Украина и Венгрия должны пересмотреть все договоренности по чувствительным вопросам, - эксперт-международник Тужанский
15:45
Алексей Данилов
"Не ждем волшебных дат, действуем спокойно": Данилов об украинском контрнаступлении
15:37
Украина сообщит о поступлении Patriot тогда, когда это потребуется, - Игнат
15:35
Обновлено
Парламент выразил недоверие Валерию Пацкану, он уволен с должности председателя Счетной палаты
15:12
Эксклюзив
Пентагон
Утечка секретных документов Пентагона реальна, - полковник СБУ Костенко
14:46
Далай-лама извинился после появления видео, на котором он просил мальчика "пососать" его язык
14:22
Эксклюзив
Нейтральный Китай более привлекателен для всех полюсов конфликта, - дипломат Ельченко
14:12
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Лукашенко является слугой двух господ, - исполнительный директор UIF Денисенко
14:10
Украинские библиотеки призывают присоединиться к проекту "Польская полка": детали
14:07
OPINION
Почему парламент медлит с "церковными законами"
14:01
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении
13:57
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Пасху восточного обряда
13:50
ЧВК Вагнера
ППК "Вагнера" рассылают жителям Кубани письма с призывами вступить в ряды наемников
13:47
Эксклюзив
Страны стратегического Юга хотят увидеть, что Китаю удастся остановить войну в Украине, - эксперт-международник Осипенко
13:45
В Запорожье российские войска обстреляли хлебозавод и ферму
13:18
В библиотеку Германии прибыла украинская детская литература
13:11
Обновлено
Россия обстреляла кладбище в Краматорске, разрушены 20 могил, сгорел дом
13:07
электроэнергиия
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу, для начала – в Молдову и Польшу
13:03
В Киеве завершили реставрацию исторического здания Речного вокзала
12:51
Южная Корея планирует обсудить с США виток секретных документов Пентагона
12:45
В Украину вернули 24 ребенка из Херсона, которых россияне допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропаганде
12:38
Курск отказался устраивать военный парад на 9 мая
12:23
Помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке
12:21
Эксклюзив
Путинский режим не отпустит Саакашвили, - грузинская оппозиционерка
12:06
OPINION
Почему на должности в СБУ назначали агентов России
12:00
Эксклюзив
Генерал Маломуж назвал три задачи россиян в формировании утечки информации
11:47
НАПК: помощь из-за войны войны от других стран и международных организаций не нужно декларировать
11:11
Ночью россияне совершили минометный обстрел приграничья Сумщины
10:53
Собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС: в Николаевской области задержали российского информатора
10:47
РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV