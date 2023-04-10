Активное использование беспилотников со стороны РФ может свидетельствовать о подготовке к новой атаке, - Гуменюк
Российские войска начали активнее использовать беспилотники вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о возможной подготовке новой атаки со стороны РФ
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Она отметила, что в настоящее время наблюдается ухудшение качества российских беспилотников.
"Это может быть результатом санкций, которые в результате должны заработать и отражаться и на боевой ситуации", – отметила Гуменюк.
Она добавила, что врага при этом нельзя недооценивать. Российские беспилотники достаточно активны, а сбор информации в этом случае говорит о том, что Россия ищет новые способы дистанционного поражения.
"Они собирают информацию о том, какое поражение было бы максимально эффективно. Именно активизация БПЛА вдоль линии и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки", - подчеркнула Гуменюк.
- За 9 апреля Россия потеряла в Украине 670 военных, 11 дронов и танк.
- В ночь с 9 на 10 апреля украинские воины уничтожили 2 беспилотника, которые запустили российские военные по Харьковской области.
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