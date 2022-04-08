Активно работают службы по восстановлению воды и электроэнергии, появилась более-менее нормальная связь, - депутат о ситуации в Буче

Политика не поделилась информацией в эфире Еспресо.TV.



"Мы сейчас в таком состоянии, что своему северному соседу мы не верим. Бучанцы не расслабляются, а готовятся к новой обороне. Мы не ожидаем, что все, можно просто жить мирно. Мы в состоянии боевой готовности. Мы поняли, что совершили ошибку тем , что расслабились и не учли то, что рядом с нами Гостомельский аэродром", - отметила Украинцева.



Депутат добавила, что люди хотят возвращаться в Бучу, чтобы восстанавливать город и все необходимые для жизни коммуникации.



"Активно работают службы по восстановлению поставок электроэнергии. С газом будет сложнее, ведь нужно подождать, пока все не вернутся, чтобы была возможность проверить безопасность. Но мы очень ждем появления воды и света, чтобы можно было полноценно жить в городе. Связь еще плохая. Несколько башен восстановил Киевстар, поэтому появилась более-менее нормальная связь.Люди просто обнимаются друг с другом на улице и просто благодарят друг друга за то, что выжили.Сейчас "спасибо, что остались живы" - это то, что мы говорим друг другу. Наши горожане героические. Бучанцы в тех условиях, в которых оказались, еще остались людьми", - отметила Екатерина Украинцева.

Напомним, по состоянию на 7 апреля 2022 года, на территории города Буча за последние сутки обнаружили еще три братских могилы с убитыми местными жителями, почти у 90% погибших - пулевое ранение в голову.

Президент США Джо Байден заявил, что признаки того, что людей изнасиловали, истязали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела – это образ всеобщей человечности мира.