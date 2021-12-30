"Активно работают на уровне регионов": Офис президента планирует завершить формирование собственного медиахолдинга за год до выборов в Раду, - политолог Таран
Политолог Виктор Таран заявил, что власти ведут переговоры о присоединении к своему возможному медиахолдингу региональных каналов
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"В марте мы обсуждали большую вероятность создания Владимиром Зеленским медиахолдинга на базе телеканала "Дом". Мы говорили, что одной мощности 1+1 ему мало и у него есть 2 варианта: либо договариваться с крупными каналами, либо попытаться оторваться от общенациональных телеканалов и строить свой медиахолдинг", - рассказал Таран.
По мнению политолога, Зеленский пошел именно по второму пути.
"Мы также говорили, что тогда анонсированный закон об олигархах станет инструментом, чтобы "отжимать" региональные и центральные каналы. Прогнозирую, что он на этом не остановится. По моей информации, сейчас очень активно работают с региональными каналами. Думаю, что скоро мы увидим изменение полярности на региональном уровне. И этот крупный медиахолдинг, по моей информации, Банковая планирует завершить к середине 2022 года - ровно за год до старта парламентской кампании", - подытожил он.
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