В этой минометной батарее служит наш коллега с сайта Эспрессо, которого мобилизовали на фронт – вместе с ним мы обращаемся к нашим читателям за помощью со сбором средств.

Цель: 122 000.00 ₴ - два тепловизора HikMicro FALCON FH25

Ссылка на банке

https://send.monobank.ua/jar/4oYjm8UeRm

Номер карты банки

5375 4112 0588 1811