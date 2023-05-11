"Активно готовимся делать смерть врагам": собираем на два тепловизора минометной батарее 47 ОМБр
Минометная батарея 47 отдельной механизированной бригады нуждается в двух тепловизорах на фронт
В этой минометной батарее служит наш коллега с сайта Эспрессо, которого мобилизовали на фронт – вместе с ним мы обращаемся к нашим читателям за помощью со сбором средств.
Цель: 122 000.00 ₴ - два тепловизора HikMicro FALCON FH25
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