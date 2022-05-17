Эксперт высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.

"Я считаю, что до августа – середины сентября будет активная фаза войны России против Украины. Если даже российская армия не захочет, Вооруженные силы Украины будут продолжать активную фазу. Украинская армия и власть обозначили цели, что они хотят выйти на границы 23 февраля 2022 г. . Это автоматически выдвигает активную фазу на конец августа - середину сентября", - отметил Рустамзаде.

Военный эксперт добавил, что через год в России произойдут изменения, и она временно или навсегда перестанет угрожать Украине.

"Далее может быть позиционная война, или, скажем, перенос боевых действий на территорию Крыма. Россия рассматривает Крым как собственную территорию. И для начала деоккупации Крыма ВСУ должны сложиться определенные условия. РФ владеет ядерным оружием, поэтому Украина будет осторожна в вопросе деоккупации крымского полуострова. Со временем начнутся процессы, которые будут расшатывать Россию изнутри, будет позиционная война еще в течение 3-4 месяцев. Думаю, к лету 2023 г. в Российской Федерации произойдут изменения - начнется новая история, когда Россия перестанет угрожать Украине", - заметил Агиль Рустамзаде.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не решит ее прекратить .

Министерство обороны США считает, что "невозможно" знать, как долго будет длиться война в Украине, если ее не закончить по дипломатскому пути, но Украина "конечно" может выиграть ее.