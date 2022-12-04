Активизировался самый большой вулкан в Индонезии, идет эвакуация населения

Об этом сообщает The Guardian .

Вулкан Семеру находится на острове Ява, в Индонезии. Отмечается, что из-за его извержения несколько ближайших населенных пунктов покрыло пеплом, власти подняли уровень предупреждения об опасности до максимального.

Глава агентства по ликвидации стихийных бедствий Джоко Самбанга заявил, что из Лумаджанги, провинции в Восточной Яве, были эвакуированы несколько сотен человек, о жертвах пока неизвестно.

Власти страны рекомендуют находиться в 13 км от центра извержения Семеру.

The Guardian напоминает, что последнее извержение Семеру происходило в декабре прошлого года, в результате чего погиб 51 человек, было эвакуировано более 10 тысяч человек.

В результате землетрясения , произошедшего в понедельник, 21 ноября, на глубине 10 километров в Индонезии, в регионе Сианджур на Западной Яве, погибли не менее 162 человек, ранены около 700.

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