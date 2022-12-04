Активизировался самый большой вулкан в Индонезии, идет эвакуация населения
Утром 4 декабря Семеру, крупнейший вулкан в Индонезии, выпустил в воздух столб пепла высотой 1,5 км. Несколько сотен человек были эвакуированы
Об этом сообщает The Guardian .
Вулкан Семеру находится на острове Ява, в Индонезии. Отмечается, что из-за его извержения несколько ближайших населенных пунктов покрыло пеплом, власти подняли уровень предупреждения об опасности до максимального.
Глава агентства по ликвидации стихийных бедствий Джоко Самбанга заявил, что из Лумаджанги, провинции в Восточной Яве, были эвакуированы несколько сотен человек, о жертвах пока неизвестно.
Власти страны рекомендуют находиться в 13 км от центра извержения Семеру.
The Guardian напоминает, что последнее извержение Семеру происходило в декабре прошлого года, в результате чего погиб 51 человек, было эвакуировано более 10 тысяч человек.
- В результате землетрясения , произошедшего в понедельник, 21 ноября, на глубине 10 километров в Индонезии, в регионе Сианджур на Западной Яве, погибли не менее 162 человек, ранены около 700.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное