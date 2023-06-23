Активизация лжи о "грязной бомбе" и "боевых комарах" может свидетельствовать о возможных провокациях со стороны РФ, - поспред Украины в ОБСЕ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, цитирует Укринформ .

По его словам, недавние заявления президента РФ Владимира Путина по поводу намерений создать "санитарную зону" в Украине свидетельствуют о том, что Москва не изменила своих целей. Она до сих пор стремится демонтировать украинскую государственность.

"Активизация Москвой давней дезинформационной кампании о "грязной бомбе" - лжи, которую уже развеяло МАГАТЭ в своем вчерашнем заявлении - и о боевых комарах может свидетельствовать о возможных новых провокациях", - сказал Цымбалюк.

Он подчеркнул, что ввиду таких геноцидных заявлений, подрыва Каховской ГЭС и сообщения о заминировании ЗАЭС и завода "Крымский титан" в Армянске является "строгим напоминанием о том, что необходимо принять все необходимые меры для предотвращения новых террористических актов и прекращения безнаказанности российского режима". ".

Украинский дипломат напомнил, что 16 июня, во время визита африканских лидеров в столицу Украины, Россия совершила одну из самых больших ракетных атак на Киев. Это, по его словам, "красноречиво свидетельствует о том, что Россия стремится к войне, а не к миру".

Также Цымбалюк добавил, что альтернативы освобождению всех украинских земель от российской оккупации не существует. На это четко указывают преступления, ежедневно совершаемые Россией.

"Восстановление суверенитета Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и над Крымским полуостровом - это единственный способ защитить живущих там людей. Мы будем делать это постепенно и системно, шаг за шагом", - подчеркнул постпред Украины в ОБСЕ.

Что известно о дезинформационной кампании РФ

Ранее пропагандистские СМИ России распространили фейк о том, что "служба внешней разведки России получила данные о решении Госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива из Ровенской АЭС". Тогда же российские СМИ отметили, что это топливо было перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле. По их словам, МАГАТЭ об этом не предупреждали. Также российская пропаганда утверждала, что подобные действия "можно объяснить намерениями Украины продолжить работу над грязной ядерной бомбой".

Вместо этого МАГАТЭ опровергло эту информацию. Агентство заявило, что заранее было информировано украинской стороной о перемещении отработанного ядерного топлива с Ровенской АЭС на Чернобыльскую. Этот процесс контролировался экспертами Агентства, под чьими гарантиями сейчас находится топливо.