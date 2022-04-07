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Активисты забросали итальянскую виллу пропагандиста Соловьева красной краской и покрасили бассейн в кровавый цвет

7 апреля, 2022 четверг
18:18
Мир

Неизвестные активисты забросали итальянскую виллу пропутинского пропагандиста Владимира Соловьева красной краской и покрасили бассейн в кровавый цвет

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Как стало известно, ночью 6 апреля в итальянском Пьянелло-дель-Ларио неизвестные забросали фасад дачи пропутинского телеведущего Владимира Соловьева красной краской. На подъездах к дому также появились надписи "убийца" и "Нет войне". Кроме этого, активисты полностью закрасили воду в бассейне на территории поместья в кроваво-красный цвет.

А с утра 6 апреля уже в итальянской коммуне Менаджо неизвестные подожгли шины на территории собственности Соловьева. Они пытались таким образом устроить пожар на только что реконструированной вилле российского пропагандиста, однако пламя пожарным удалось быстро потушить.

Как известно, Соловьев был первым из представителей российской элиты, на чье имущество и активы наложены санкции в связи с вторжением РФ на территорию Украины.

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Новости
Италия
санкции против России
война с Россией
Владимир Соловьев
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