Активисты забросали итальянскую виллу пропагандиста Соловьева красной краской и покрасили бассейн в кровавый цвет

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.



Как стало известно, ночью 6 апреля в итальянском Пьянелло-дель-Ларио неизвестные забросали фасад дачи пропутинского телеведущего Владимира Соловьева красной краской. На подъездах к дому также появились надписи "убийца" и "Нет войне". Кроме этого, активисты полностью закрасили воду в бассейне на территории поместья в кроваво-красный цвет.



А с утра 6 апреля уже в итальянской коммуне Менаджо неизвестные подожгли шины на территории собственности Соловьева. Они пытались таким образом устроить пожар на только что реконструированной вилле российского пропагандиста, однако пламя пожарным удалось быстро потушить.



Как известно, Соловьев был первым из представителей российской элиты, на чье имущество и активы наложены санкции в связи с вторжением РФ на территорию Украины.

Напомним, что 8 марта YouTube удалил два канала российского пропагандиста Соловьева.