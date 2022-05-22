Активисты заблокировали виллу экс-вице-премьера России Шувалова в Австрии. Призывают конфисковать здание
Активисты в Австрии заняли виллу, владельцем которой считают главу корпорации ВЭБ.РФ и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, впоследствии ее освободили
Об этом сообщает австрийское издание Salzburger Nachrichten .
Члены "союза свободных анархистских организаций" в Австрии заняли виллу на озере Аттерзее, владельцем недвижимости считается Игорь Шувалов – глава корпорации ВЭБ.РФ и бывший российский вице-премьер.
Виллу заняли в субботу утром, а вечером уже освободили. Сначала речь шла о 30-40 активистах, но полиция свидетельствует, что их было десять. Активисты требовали конфисковать здание и "не приватизировать озеро".
Активисты проникли туда по строительным лесам, но по требованию строителей покинули территорию. Пятерых из них идентифицировали, пятеро скрылись. Однако полиция не увидела законных оснований задерживать кого-либо из них, поэтому попросила активистов разойтись.
Хотя ущерб зданию не был нанесен, из его окон вывесили плакаты в знак солидарности с беженцами и "Свободный доступ к озеру". Активисты впоследствии в пресс-релизе подвергли критике войну России против Украины и призвали к экспроприации виллы, чтобы затем сделать ее приютом для беженцев и бездомных.
Кроме того, активисты критикуют то, что подходы к озеру оказались в частных руках.
- Напомним, Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова.
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