Об этом сообщает австрийское издание Salzburger Nachrichten .

Члены "союза свободных анархистских организаций" в Австрии заняли виллу на озере Аттерзее, владельцем недвижимости считается Игорь Шувалов – глава корпорации ВЭБ.РФ и бывший российский вице-премьер.

Виллу заняли в субботу утром, а вечером уже освободили. Сначала речь шла о 30-40 активистах, но полиция свидетельствует, что их было десять. Активисты требовали конфисковать здание и "не приватизировать озеро".

Активисты проникли туда по строительным лесам, но по требованию строителей покинули территорию. Пятерых из них идентифицировали, пятеро скрылись. Однако полиция не увидела законных оснований задерживать кого-либо из них, поэтому попросила активистов разойтись.

Хотя ущерб зданию не был нанесен, из его окон вывесили плакаты в знак солидарности с беженцами и "Свободный доступ к озеру". Активисты впоследствии в пресс-релизе подвергли критике войну России против Украины и призвали к экспроприации виллы, чтобы затем сделать ее приютом для беженцев и бездомных.

Кроме того, активисты критикуют то, что подходы к озеру оказались в частных руках.

Напомним, Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова.

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