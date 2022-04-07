Активисты возобновили блокаду фур на польско-белорусской границе, чтобы помешать торговле ЕС с Россией

Об этом сообщила на своей странице в Facebook активистка Наталья Панченко.

"Мы в третий раз были вынуждены заблокировать польско-белорусскую границу, чтобы задержать торговлю ЕС с Россией. Заблокировали. Фуры стоят. Приезжайте на помощь" - написала она.

По словам активистки, еще до блокады очередь из фур на границе составляла 50 километров.

"Теперь она будет еще больше. То, что эта очередь такая огромная показывает на масштаб проблемы и на количество машин, а это тысячи фур, которые сегодня везут свой товар в Россию", - сказала она.

На границе собралась небольшая группа активистов, которые привезли с собой детские игрушки и фото зверств российской армии из Бучи.

Напомним, 22 марта активисты временно прекратили блокаду российских фур на пункте пропуска "Кукурики – Козловичи" из-за завершения действия разрешения на протест. Всего активисты удерживали блокаду в течение 7 дней.

В конце марта министры транспорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали запретить автомобильные перевозки грузов в Россию и из России и Беларуси и ограничить заходы судов этих стран в порты ЕС.

В начале апреля Польша усилила проверки выезжающих в Беларусь грузовиков, чтобы избежать вывоза товаров двойного назначения. Поэтому время ожидания на границе может достигать 80 часов.

Напомним, новый пакет санкций Евросоюза, который может быть оглашен уже сегодня, 7 апреля, блокирует большинство путей для торговли России с миром. Речь идет об автомобильных, морских и авиационных путях.

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