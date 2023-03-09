Активисты в Грузии заявили, что протесты будут продолжаться, несмотря на отзыв скандального закона

Об этом заявил на брифинге член партии "Горчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает SOVA .

По словам Коберидзе, митинг начнется в 19.00 на проспекте Руставели.

Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом мы", - заявил Коберидзе.

По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не примет "гарантированный прозападный курс".