Активисты в Грузии заявили, что протесты будут продолжаться, несмотря на отзыв скандального закона
Несмотря на отзыв из парламента скандального законопроекта об "иноагентах" в Тбилиси намерены снова собраться на акцию протеста
Об этом заявил на брифинге член партии "Горчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает SOVA .
По словам Коберидзе, митинг начнется в 19.00 на проспекте Руставели.
Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных протестующих.
"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом мы", - заявил Коберидзе.
По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не примет "гарантированный прозападный курс".
- Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя проходящие в этой стране акции протеста.
- 9 марта политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон "О прозрачности иностранного влияния", повлекший массовые протесты в Грузии.
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