Активисты протестовали против финансовых махинаций

Общественные активисты пикетировали один из столичных офисных центров. По их убеждению, по этому адресу находится компания, которая обманула людей с помощью финансовых инструментов. Под обещанную высокую доходность через интернет привлекали деньги, причем в валюте. А в результате инвесторы не увидели ни прибыли, ни вложенных средств. В руках митингующие держали плакаты “Остановим незаконный бизнес”, “Стоп! Аферы на людях”, “Стоп произволу!”

“Схемы у этих мошенников давно отработаны. Это вымывание средств у так называемых инвесторов. Из-за обещаний уплатить значительные проценты. Но это не вклады, это вроде бы инвестиции. В какие-то разработки, IT-проекты, зеленые технологии и т.д. Это чистый обман", – говорит главный координатор гражданской компании Виталий Черняховский.



“Они нарушают Закон, делают непозволительное. И за это нужно отвечать”, - добавляет участница акции Ольга

Одновременно пикетировали еще одно здание. Активисты говорят, что здесь также находится офис этой же компании, которая занимается финансовым мошенничеством. В общественной организации говорят: к ним за помощью обратились люди, которые в сумме потеряли около 30 миллионов гривен. И это не предел, потому что не все рассказали о факте мошенничества. Минимальная сумма так называемых инвестиций в этой компании составляла несколько тысяч долларов.

“Игра на бирже! У них одна серебряная "ячейка" стоит 3 тысячи долларов, золотая стоит 5 тысяч долларов. Люди последние средства вкладывали в надежде получить определенную прибыль. Довольно обворовывать людей, они не получают ничего и остаются нищими”, - говорит участник акции Павел.

Пикетчики заявили, что своими действиями хотят привлечь внимание правоохранителей, которые разобрались бы с незаконными действиями мошенников. С представителями Национальной полиции во время акции у митингующих инцидентов не было.