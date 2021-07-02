Активисты призвали Atlas Weekend не приглашать на фестиваль российских артистов, которые ездят к Лукашенко

Об этом говорится в заявлении, распространенном "Детектором медиа" .



"Общественные организации призвали организаторов Atlas Weekend отказаться от участия в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников Лукашенко, а также других российских артистов, которые служат авторитарному режиму", - говорится в сообщении.



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В заявлении написано, что "это вредит имиджу фестиваля и страны, сейчас в вопросах демократических преобразований является ориентиром и примером для белорусского общества",

Отмечается, что это заявление поддержали ОО "Детектор медиа", ОО "Институт массовой информации", StopFake, Информационная кампания "По ту сторону новостей", Euromaidan Press, ОО "Интерньюз Украина", ОО Фонд "Общественность", Центр демократии и верховенства права и Независимая медийная совет.



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