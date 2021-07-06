Активисты передали в ГБР заявление о возможной госизмене Зеленского

Трансляцию передачи заявлений вела пресс-служба Д7 в Facebook.



Лидер "Демсокиры" Юрий Гудыменко и экс-нардеп Игорь Лапин подписали заявление.



Активисты отмечают, что Зеленский "слил" спецоперацию по бойцам ЧВК "Вагнера", которые воевали против Украины.



К ним вышла представительница ГБР, приняла заявления на Зеленского и пошла их регистрировать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция по вагнеровцам готовилась не в Украине, и рассказал, как передал информацию о них самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко

Парламентская оппозиция требует вызвать Владимира Зеленского на заседание созданной в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и дать объяснения по делу вагнеровцев.

В "Демсокире" заявили, что президент Зеленский "наговорил в интервью ТСН на 111-ю статью", то есть совершил госизмену.

В Офисе президента заявляют, что президент Владимир Зеленский не срывал операции по задержанию боевиков.