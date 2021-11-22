Активисты и политики прочитали "Крымские сонеты" Мицкевича на украинском и крымскотатарском
Известные украинские и польские активисты, политики и военнослужащие записали видеоролик, в котором они цитируют на украинском и крымскотатарс" всемирно известного польского поэта Адама Мицкевича
Видеоролик в Твиттере обнародовал президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.
"В этом году Украина отмечает 30-летие Независимости. По этому случаю во время своего визита в Киев я передал "Крымские сонеты" Адама Мицкевича в переводе на украинский и крымскотатарский языки. Мы есть и будем рядом друг с другом", - написал также Дуда.
В видеоролике стихотворения Мицкевича по крымской тематике цитируют, в частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, режиссер Ахтем Сейтаблаев, украинский кобзарь Тарас Компаниченко, телеведущая "Еспресо" Мария Гурская и другие.
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