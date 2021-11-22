Активисты и политики прочитали "Крымские сонеты" Мицкевича на украинском и крымскотатарском

Видеоролик в Твиттере обнародовал президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

"В этом году Украина отмечает 30-летие Независимости. По этому случаю во время своего визита в Киев я передал "Крымские сонеты" Адама Мицкевича в переводе на украинский и крымскотатарский языки. Мы есть и будем рядом друг с другом", - написал также Дуда.

В видеоролике стихотворения Мицкевича по крымской тематике цитируют, в частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, режиссер Ахтем Сейтаблаев, украинский кобзарь Тарас Компаниченко, телеведущая "Еспресо" Мария Гурская и другие.