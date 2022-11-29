Активисты призвали КСУ разблокировать рассмотрение представления о законе о переименовании украинской православной церкви московского патриархата и закреплении в ее названии фактического подчинения России.

Как известно, соответствующая петиция президенту Украины тоже набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Один из авторов закона о переименовании УПЦ МП, общественный деятель Александр Бригинец напомнил, что закон о переименовании московской церкви был принят еще четыре года назад.

"Был принят закон, согласно которому все церкви, имеющие свои центры в российской федерации, не могут называться "украинскими". Соответственно, исходя из этого закона, церковь в течение нескольких месяцев должна была бы переименоваться примерно так: "русская православная церковь в Украине", – объяснил он.

"Сегодня, когда вопрос московской церкви стал как никогда остро, когда московские самолеты бомбят украинскую землю, когда московские ракеты уничтожают украинскую инфраструктуру, а московская церковь называется "украинской" – это все равно, чтобы вооруженные силы российской федерации назвали бы украинскими вооруженными силами. Это недопустимо", – подчеркнул активист.

Депутат Киевсовета от "ЕС" Леонид Емец подчеркнул: "закон о Конституционном Суде определяет сроки рассмотрения дела, если оно уже взято в производство – два месяца. Два месяца – это два раза по тридцать дней. Сколько уже лет рассматривается это дело? Почти четыре года. Конституционный Суд грубо нарушает Конституцию. Очевидно, делает это потому, что имеет на это какую-то задачу", - отметил депутат.

"Я уверен, что Служба безопасности Украины должна расследовать основания затягивания решения этого дела. Расследовать мотивы, возможно, там были какие-то и коррупционные факторы. Поэтому мы здесь сегодня, защищая интересы украинского государства, защищая наше будущее, понимая, что через эту церковь российская ФСБ и российская пропаганда влияет на мозги украинских граждан, требуем от Конституционного Суда выполнить Конституцию и закон. Иначе они сами являются нарушителями и преступниками", – заметил Емец.

Депутат Киевсовета от "ЕС" Динара Габибуллаева добавила, что все ячейки российской пропаганды в Украине должны быть обезврежены.

"Сегодня Украина проходит очень серьезный процесс очищения. И это начинается с переименования улиц, избавления от всего постсоветского, посткоммунистического. Мы надеемся, что именно это обращение Александра Бригинца и депутатов Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" поможет оправиться Конституционному Суду и принять во внимание , что не стоит ждать в то время, когда ракетами уничтожают наши города", – подчеркнула она.

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