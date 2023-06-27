Активисты движения "Желтая Лента" провели тайное собрание на вершине в Крыму
Активисты проукраинского движения "Желтая лента" провели тайную встречу на самой высокой вершине массива Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун
Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.
"На днях на самой высокой вершине массива Чатыр-Даг - Эклизи-Бурун - произошло важное событие. Активисты движения "Желтая Лента" собрались на тайном координационном собрании. Мы делились опытом, вдохновляли друг друга и искали новые способы эффективной деятельности", - говорится в сообщении.
Участники движения отметили, что в эти непростые времена активизм играет немаловажную роль в изменении общества. Движение "Желтая Лента" уже стало силой, которая требует перемен и создает светлое украинское будущее.
"Мы все должны помнить, что движение "Желтая Лента" – это не только группа активистов, а настоящий символ несокрушимости и борьбы. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!", - добавили активисты.
"Желтая Лента" - это движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после полномасштабного российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление русским оккупантам.
- 26 сентября 2022 во временно оккупированном Крыму началась активизация движений сопротивления. В населенных пунктах по всей территории временно оккупированного полуострова начали появляться протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.
- По состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.
- 8 июня движение "Желтая Лента" запустило акцию "Жги русское" ко Дню РФ, чтобы "поздравить" рашистов на украинских землях.
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