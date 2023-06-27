Активисты движения "Желтая Лента" провели тайное собрание на вершине в Крыму

Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.

"На днях на самой высокой вершине массива Чатыр-Даг - Эклизи-Бурун - произошло важное событие. Активисты движения "Желтая Лента" собрались на тайном координационном собрании. Мы делились опытом, вдохновляли друг друга и искали новые способы эффективной деятельности", - говорится в сообщении.

Участники движения отметили, что в эти непростые времена активизм играет немаловажную роль в изменении общества. Движение "Желтая Лента" уже стало силой, которая требует перемен и создает светлое украинское будущее.

"Мы все должны помнить, что движение "Желтая Лента" – это не только группа активистов, а настоящий символ несокрушимости и борьбы. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!", - добавили активисты.

"Желтая Лента" - это движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после полномасштабного российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление русским оккупантам.