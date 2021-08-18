Активисты анонсировали акцию в поддержку экс-нардепа Семенченко, который фигурирует в трех уголовных делах
20 августа Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на арест бывшего народного депутата Семена Семенченко
Об этом говорится в странице события на Facebook .
"Дело Семенченко является примером фабрикации обвинений, которые используют против" неудобных "для власти лидеров общественного мнения. На Семена и его семью давят. Запрещают свидания и угрожают, не привозить его в суд, а заседания будут в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
Акция пройдет при рассмотрении судом жалобы на арест Семенченко - 20 августа в 10:30.
Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").
- 14 июля Семенченко перевели из СИЗО под домашний арест .
- 26 июля екснардепа снова отправили в СИЗО.
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