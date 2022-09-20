Активистов Майдана убивали украинские милиционеры, но на власть Украины влияли агенты из РФ, - адвокат семьи Небесной сотни Закревская
В ходе рассмотрения дела Евромайдана в суде установлено отсутствие третьей стороны в событиях 20 февраля 2014 года. Протестующих убили украинские милиционеры, действовавшие в интересах России через высшее руководство Украины
Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на адвоката семьи погибших героев Небесной сотни Евгению Закревскую.
Во время дебатов по делу пятерых беркутовцев киевской спецроты, обвиняемых в расстрелах участников протестов 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, адвокат заявила, что к требованию о привлечении к ответственности правоохранителей добавилось требование увольнения руководства правоохранительных органов, а позже отставка президента и перевыборы.
"Это вполне естественный с точки зрения социологии процесс. Именно действия власти радикализировали этот процесс и привели нас с 30 ноября к 20 февраля, когда были убиты 48 человек, более 80 ранены.
При рассмотрении дела Майдана был развенчан миф о том, что в протестах принимали участие специально обученные люди, завезенные или проплаченные. Это обычные люди, большинство из которых с высшим образованием и не принадлежали к партиям", - сказала Закревская.
Адвокат семей Небесной сотни подчеркнула, что люди, участвовавшие в акциях Евромайдана, в том числе 20 февраля, находились там законно.
"Они имели полное право быть там, где были, двигаться по улицам, по Крещатику, по Институтской, Европейской площади. В том, что они были на месте преступления не было правонарушения. Именно власть руками правоохранительной системы нарушила права человека от начала протестов до финала, который мы рассматриваем .Во время судебного разбирательства это не были показания, это были отдельные реплики обвиняемых, из которых я делаю вывод, что они воспринимали протестующих как врагов, как комбатантов", - отметила Закревская.
В ходе судебных заседаний установлено отсутствие какой-либо третьей силы во время событий 20 февраля: "Мы не установили ни одного убийства или ранения в гостинице "Украина", мы опровергли существование грузинских, американских, литовских, российских и других "инопланетных" снайперов в гостинице "Украина" или рядом. Это досадно признавать, но 48 украинских граждан убили именно украинские милиционеры. Важно, чтобы это было в приговоре, потому что общество должно это знать и осознать".
Впрочем, Закревская заявила, что это не исключает участия России в событиях Майдана, ведь ей потребовался максимальный контроль над Украиной через руководство государства и правоохранителей.
"Очевидно, что и до 2013 года и в 2013-2014 гг., во время событий Евромайдана, было видно, что в высшее руководство государства были введены агенты влияния РФ. Когда мы исследовали документы и допрашивали свидетелей, можно было прийти к выводу, что приезжали правоохранительные органы РФ для консультаций и влияния на политическое руководство Украины в противодействии протестам.
Мы видим, что и экс-президент, и экс-министр внутренних дел, и другие участники этой спецроты бежали в Россию, где получили политическое убежище. И именно в интересах РФ происходило подавление протестов. Чтобы удержать Украину в поле своего влияния, Россия оказывала влияние на руководство Украины и обвиняемые сознательно или несознательно играли на стороне России", - заявила адвокат.
- Напомним, в ночь с 18 февраля на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ІТ-специалиста Алексея Лымаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лимаренко – лица, а Веремий – пулевое ранение в грудь. На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.
- Тогда Павел Бялай был свидетелем по делу убийства Веремия до 2016 года, потом он был объявлен в розыск. А в марте 2017 года мужчину задержали. По данным следствия, именно Бялай стрелял внутрь автомобиля, в котором находился Вячеслав Веремий. Его считают правой рукой спортсмена и владельца охранной фирмы "Пятый регион" Юрия Крысина, который, по данным следователей, является одним из кураторов "титушек" Майдана. Крысин также фигурирует в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, избивал Веремия перед выстрелом.
- Впоследствии Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.
- 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.
- 9 августа 2021 года Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи Павла Бялая, обвиняемого в нападении на участников Майдана и покушении на убийство журналиста Вячеслава Веремия.
- 23 сентября 2021 года Дарницкий райсуд Киева назначил Юрию Крысину, которого осудили за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, 8 лет лишения свободы по делу о похищении и пытках активистов во времена Евромайдана.
- 9 февраля ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников МВД, которые в 2014 году незаконно ввозили из РФ в Украину гранаты для разгона митингующих на Майдане и разворовали 1 млн грн бюджетных средств во время их растаможки.
- 9 июня ГБР дало разрешение на спецрасследование в отношении экс-заместителя председателя СНБО Владимира Сивковича, который организовал разгон студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.
- 15 августа спецрасследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с Майдана в 2013 году завершили.
- 19 августа стало известно, что титушек, убивших журналиста Вячеслава Веремия, избивавших участников Революции Достоинства и покушавшихся на них, будут судить.
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