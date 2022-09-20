Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на адвоката семьи погибших героев Небесной сотни Евгению Закревскую.

Во время дебатов по делу пятерых беркутовцев киевской спецроты, обвиняемых в расстрелах участников протестов 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, адвокат заявила, что к требованию о привлечении к ответственности правоохранителей добавилось требование увольнения руководства правоохранительных органов, а позже отставка президента и перевыборы.

"Это вполне естественный с точки зрения социологии процесс. Именно действия власти радикализировали этот процесс и привели нас с 30 ноября к 20 февраля, когда были убиты 48 человек, более 80 ранены.

При рассмотрении дела Майдана был развенчан миф о том, что в протестах принимали участие специально обученные люди, завезенные или проплаченные. Это обычные люди, большинство из которых с высшим образованием и не принадлежали к партиям", - сказала Закревская.

Адвокат семей Небесной сотни подчеркнула, что люди, участвовавшие в акциях Евромайдана, в том числе 20 февраля, находились там законно.

"Они имели полное право быть там, где были, двигаться по улицам, по Крещатику, по Институтской, Европейской площади. В том, что они были на месте преступления не было правонарушения. Именно власть руками правоохранительной системы нарушила права человека от начала протестов до финала, который мы рассматриваем .Во время судебного разбирательства это не были показания, это были отдельные реплики обвиняемых, из которых я делаю вывод, что они воспринимали протестующих как врагов, как комбатантов", - отметила Закревская.

В ходе судебных заседаний установлено отсутствие какой-либо третьей силы во время событий 20 февраля: "Мы не установили ни одного убийства или ранения в гостинице "Украина", мы опровергли существование грузинских, американских, литовских, российских и других "инопланетных" снайперов в гостинице "Украина" или рядом. Это досадно признавать, но 48 украинских граждан убили именно украинские милиционеры. Важно, чтобы это было в приговоре, потому что общество должно это знать и осознать".

Впрочем, Закревская заявила, что это не исключает участия России в событиях Майдана, ведь ей потребовался максимальный контроль над Украиной через руководство государства и правоохранителей.

"Очевидно, что и до 2013 года и в 2013-2014 гг., во время событий Евромайдана, было видно, что в высшее руководство государства были введены агенты влияния РФ. Когда мы исследовали документы и допрашивали свидетелей, можно было прийти к выводу, что приезжали правоохранительные органы РФ для консультаций и влияния на политическое руководство Украины в противодействии протестам.

Мы видим, что и экс-президент, и экс-министр внутренних дел, и другие участники этой спецроты бежали в Россию, где получили политическое убежище. И именно в интересах РФ происходило подавление протестов. Чтобы удержать Украину в поле своего влияния, Россия оказывала влияние на руководство Украины и обвиняемые сознательно или несознательно играли на стороне России", - заявила адвокат.