Активист Стерненко о запрете пророссийских партий: их некому будет создавать, если коллаборантов не будет на свободе
Общественный активист, боец подразделения "Гонор" Сергей Стерненко считает, что в Украине еще есть предатели, создающие пророссийские партии
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В контексте принятия закона о запрете деятельности пророссийских партий это прекрасно. Но проблема в том, что у нас еще есть субъекты, которые создают пророссийские партии. Эти субъекты давно известны. Это представители бывшей ОПЗЖ. В частности, тот же Левочкин, Бойко, Кива и ряд других предателей Украины, которые годами работали на страну-агрессора", - подчеркнул Стерненко.
Также гражданский активист добавил, что агрессия длится годами, но все эти люди на свободе.
"Сейчас, основная задача - одолеть агрессора. А после победы, я призываю гражданское общество, которое у нас очень большое в Украине, максимально контролировать, что делает власть. Общество должно требовать от нашей власти привлечения к уголовной ответственности всех субъектов, сотрудничающих со страной-агрессором в ее интересах. Если не будет у нас на свободе пророссийских коллаборантов, то и партий пророссийских создавать будет некому", - заявил Стерненко.
Депутаты Верховной Рады решили запретить деятельность партий в Украине, которые имеют пророссийский характер
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