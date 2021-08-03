Активист, который разыскивал основателя Белорусского дома Шишова: на теле обнаружили следы побоев, нос сломан

Об этом рассказал активист белорусской политэмиграции Юрий Щучко в комментарии Украинской службе ВВС .

По словам Щучко, который принимал участие в розыске пропавшего в понедельник Виталия Шишова, на насильственную смерть указывали следы побоев на лице мужчины. Он сообщил, что представители правоохранительных органов подтвердили, что у него был сломан нос.

"Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ или службы спецопераций, - рассказал Щучко. - У него было плохое предчувствие, мы созванивались с ним на прошлой неделе, он говорил: если что, позаботишься о Божене (девушка Шишова)".



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Щучко отметил, что в белорусском доме Шишов занимался проверкой политэмигрантов, бежавших в Украину. Украинские спецслужбы предупреждали их об увеличении количества агентов КГБ и разведки Беларуси в Украине. Шишов "отсеивал" агентов режима Лукашенко.



26-летний белорус Виталий Шишов с осени 2020 года жил в Киеве. В Украину он переехал на фоне давления и репрессий в отношении несогласных с политикой Александра Лукашенко.