Актеры "Поймать Кайдаша" рассказали, возможно ли продолжение сериала

Об этом они рассказали в интервью "24 каналу".

Вышедший в 2020 году сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из самых популярных среди украинских зрителей. Среди поклонников неоднократно возникал вопрос, будет ли сериал иметь продолжение.

Антонина Хижняк, сыгравшая Мотрю, пошутила, что Нечуй-Левицкий уже ничего не напишет. Сценаристка Наталья Ворожбит также не верит в то, что Кайдаши помирятся и возможен счастливый конец истории.

"Возможно, когда-нибудь будет продолжение, но не знаю, при каких обстоятельствах это может произойти. Все будет зависеть от Наталки. Эта история была рассчитана на 12 серий, Наталья честно об этом сказала. По-моему, это лучше, чем "высасывать" 20 сезонов", постоянно терять любопытство зрителей. Пусть это будут 12 вкусных серий", - отметила Хижняк.

Тарас Цымбалюк, исполнивший роль мужа Мотри Карпа, говорит, что хотел бы продолжения, ведь сценарий сериала далек от Нечуя-Левицкого и взял классическое произведение только за основу.

"Однако наша шоуране Наталья Ворожбит считает эту историю самодостаточной и говорит, что, если ее писать, это можно делать безмерно, потому что это личная жизнь какой-то семьи. И она продолжается до самой смерти. Здесь действительно можно писать и писать, поэтому, если есть какая-то история, которая имеет популярность, которая "зашла", пожалуй, на этом стоит остановиться. Я очень не люблю, когда классные какие-то истории становятся попсовыми, теряют рейтинг, шарм. Если не пришла в голову какая-то очень крутая идея, которая будет тотально отличать второй сезон от первого, то, пожалуй, нужно остановиться", – поделился мыслями актер.

Исполнитель роли Лаврина Григорий Бакланов также хотел бы продолжить сериал. Говорит, что охотно сыграл бы снова своего персонажа.

"Раньше, когда нас спрашивали, будет ли продолжение, у меня был вопрос: "А куда продолжать?" Ведь до 2022 года у нас, к сожалению, ничего не менялось: было АТО, война на Донбассе. Эта ситуация была во взвешенном состоянии Сейчас все изменилось: поскольку первая часть охватывала 10 лет, то мне кажется, что и вторая часть должна охватить больше времени, я бы охотно сыграл в таком кино после победы. Чтобы показать, что произошло с Кайдашами, когда Лаврин ушел на войну, когда она охватила всю страну, когда Украина победила и что происходит дальше", – добавил Бакланов.

Основанный на повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" 12-серийный телесериал "Поймать Кайдаша", в отличие от литературного произведения рассказывает о событиях в период 2000 - 2010-х годов.

События телесериала разворачиваются хронологически с 2005 по 2014 год, в течение десятилетия во времена независимой Украины. Основные сюжетные линии телесериала разворачиваются вокруг вековой проблемы противостояния двух поколений одной семьи: родителей и детей. Сюжет телесериала полнится разными драматическими конфронтациями между всеми членами семьи, апогеем конфликта становится 2014 год, когда семью разделяет еще и отношение к Майдану и войне на Востоке Украины.

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