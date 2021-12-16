Актера из сериала "Секс и город" обвинили в изнасилованиях

Статью с такими заявлениями опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Как отмечается, две женщины, рассказавшие свои истории изданию, с разницей в несколько месяцев и не знающие друг друга, обвинили актера в сексуальном насилии. Нота обвиняют 40-летняя Зои и 31-летняя Лили, которые не раскрывают своих настоящих имен.

Зои заявила, что Крис Нот изнасиловал ее в 2004 году. К тому времени она работала в Лос-Анджелесе в компании, клиентом которой был актер. По ее словам, он постоянно флиртовал с ней. Однажды Крис Нот пригласил ее к себе в дом. Когда она пришла к нему, актер начал приставать к ней. Сначала Крис Нот целовал ее, а потом повалил на кровать и изнасиловал.

"Он проходил мимо моего стола и флиртовал со мной. Он каким-то образом получил мой номер и оставлял сообщения на моем рабочем телефоне. Мой босс сказал: "Мистер Биг оставляет сообщение на твоей голосовой почте". Однажды он пригласил меня в здание в Западном Голливуде , где была квартира, где можно было купаться в бассейне", - сообщила она.

После случившегося девушка попала в отделение неотложной помощи, где ей порекомендовали получить психологическую помощь для жертв изнасилования.

Второй случай произошел в 2015 году в Нью-Йорке. Лили рассказала, что она к тому времени работала официанткой в одном из ночных клубов, и Крис Нот часто с ней флиртовал. Впоследствии он пригласил ее в свою квартиру и изнасиловал.

"Мы слушали музыку, а у него есть все эти книги об искусстве и моде. Он пытался со мной целоваться. Он все пытался, пытался и пытался приблизиться ко мне, и мне следовало сказать твердее и уйти. А потом следующее, что я помню, он стянул штаны", - рассказала женщина.

По словам Лили в момент изнасилования Нот был женат на Тари Уилсон: "Он сказал, что брак – это фикция. Моногамия нереальна. Он занимался сексом со мной, я стояла к нему спиной в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это произошло. Я пошла в ванную и одела юбку. Я чувствовала себя ужасно. Полностью раздавлена. Все мои мечты об этой звезде, которую я любила годами, исчезли".

Позже Нот сделал официальное заявление, в котором заявил, что секс происходил по взаимному согласию.

"Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ошибочны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад. "Нет" всегда означает "нет" - это предел, которого я не переступал. Встречи были с обоюдного согласия. Странно, когда эти истории выходят. Я не знаю, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не насиловал этих женщин", - подчеркнул актер.

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