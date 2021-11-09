Актер Талашко, обвиненный в сексуальных домагательствах, уволился из университета Карпенко-Карого
Актер Владимир Талашко, обвиняемый в сексуальных домогательствах, уволился из Киевского университета имени Карпенко-Карого по собственному желанию
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на исполняющую обязанности ректора Инну Кочарян.
По ее словам, Владимир Талашко уволился по собственному желанию из-за проблем со здоровьем и выходом на пенсию, поскольку ему 75 лет.
Справка: Владимир Талашко – советский и украинский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Украинской ССР (1979), Народный артист Украины (2002). Стал известен после участия в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики"", где он сыграл роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова.
- В августе бывшие студентки и абитуриентки обвиняли Владимира Талашко в сексуальных домогательствах. В Минкульте заявили, что проведут расследование.
- Владимир Талашко опроверг эти заявления.
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