Актер Шон Пен призвал богатых людей купить для Украины две эскадрильи истребителей F-15

Об этом он написал в твиттере .



"По открытой информации, две эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские Миг или Су), летать на которых можно быстро научить украинских пилотов (за 3 недели), будут стоить покупателям частного сектора примерно $300 млн", – заметил актер.



По словам Шона Пена, если добавить противоракетную оборону стоимостью в $200 млн, общая сумма составит $500 млн.



"Один миллиардер мог бы закончить эту войну в Украине. Конечно, есть дополнение к вооружению и поддержке креативных взлетно-посадочных полос и т.п., но, кажется, стоит подумать", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Шон Пен потребовал от организаторов церемонии вручения "Оскаров" предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому.