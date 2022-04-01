Актер Шон Пен призвал богатых людей купить для Украины две эскадрильи истребителей F-15
Американский актер Шон Пен призвал богатых людей купить эскадрилью истребителей F-15 для украинцев и заявил, что войну РФ против Украины мог бы закончить один миллиардер
Об этом он написал в твиттере .
"По открытой информации, две эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские Миг или Су), летать на которых можно быстро научить украинских пилотов (за 3 недели), будут стоить покупателям частного сектора примерно $300 млн", – заметил актер.
По словам Шона Пена, если добавить противоракетную оборону стоимостью в $200 млн, общая сумма составит $500 млн.
"Один миллиардер мог бы закончить эту войну в Украине. Конечно, есть дополнение к вооружению и поддержке креативных взлетно-посадочных полос и т.п., но, кажется, стоит подумать", - подчеркнул он.
- Напомним, ранее Шон Пен потребовал от организаторов церемонии вручения "Оскаров" предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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