"Акт мести": Джапаров назвала новые аресты крымских татар "зачисткой" для запугивания
Арест пяти крымских татар в оккупированном Крыму является местью и попыткой сломать любое сопротивление
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в эфире Украины 24 .
Она назвала такие аресты системными.
"Цель таких акций - одна: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы ни присутствии сопротивления не было. Это такая зачистка. Пять задержанных - это активисты, люди, которые посещали судебные заседания . Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где объявляли приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести ", - сказала заместитель министра.
Джапаров отметила, что украинские политзаключенные в РФ и оккупированном Крыму получают помощь от МИД.
"Политические заключенные, которые сегодня находятся либо в оккупированном Крыму, или в Ростове-на-Дону, в других частях России, имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, финансируемых Украине", - сказала Джапаров.
- Напомним, 17 августа в 4 утра по оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов.
- В результате задержали 5 мужчин.
- 17 и 18 августа "суды" в оккупированном Крыму арестовали их .
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