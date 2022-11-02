Акт мародерства в Новой Каховке: россияне ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского
В Новой Каховке оккупанты вывезли художественные фонды из картинной галереи имени Альбина Гавдзинского
Об этом сообщили в Новокаховском городской территориальной общине.
Отмечают, что известие о вывозе оккупантами художественных фондов галереи поступило вчера, 1 ноября. Русские вынесли оттуда произведения живописи, графики и скульптуры.
"Этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами заведений культуры, медицины и других учреждений города Херсона и Херсонской области после объявления оккупационными властями эвакуации населения из-за вероятного контрнаступления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Исполнительный Комитет Новокаховского городского совета готовит официальное обращение о совершении преступления в соответствующие правоохранительные органы.
Галерею имени Гавдзинского основали 4 ноября 1967 как художественный отдел Херсонского краеведческого музея. В 2002 году на базе имущества Новокаховского отдела Херсонского областного художественного музея имени Шовкуненко создали Новокаховскую художественную галерею, а уже в 2003 году присвоили ей имя Альбина Станиславовича Гавдзинского.
Художественные фонды галереи насчитывали более 1200 экспонатов. Среди них – уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики Гавдзинского, а также коллекции работ народных художников Украины В. Мироненко и В. Литвиненко и многих других.
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