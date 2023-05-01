Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что в вопросе относительно 8 и 9 мая общество имеет дело с "функционированием классической идеологической советской идеологемы".

"Почитание победы и завершение военных действий при столь численном присутствии военнослужащих, реально участвовавших в боях, реально видевших и понимавших, что происходило в тогдашней советской идеологии и что происходило в армии, соответственно, это может вызвать определенные оговорки. И тогда была взята пауза на 20 лет до того времени, когда Брежнев через президиум верховного совета СССР мог провести эти решения об установлении новых праздничных дней и тогда 9 мая стало соответственно и "днем победы" и выходным", - отметил историк.

Он отметил, что на самом деле, когда речь идет о "подписании акта капитуляции и провозглашении дня победы, то архивный документ свидетельствует о факте подписания и факте капитуляции уже 7 мая".

"Как ни парадоксально, несмотря на давление советского командования в 1945 году, где-то немецкие радиослужбы успели сообщить о том, что 7 мая де-факто Германия капитулировала. Подписание официального акта во второй раз было обусловлено прежде всего недовольством Сталина кандидатурами, которые подписывали это соглашение. Это должен был быть Жуков, это должно было быть при других обстоятельствах, оттуда и появился вынужденно переподписанный акт, который был переподписан 8 мая, а перевод времени и часовые пояса сыграли такую "идеологическую шутку", которую блестяще использовала советская пропаганда "если у вас 8-е - у нас будет 9-е", - рассказал Василий Кметь.

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Он добавил, что, несмотря на то что дата чествовала важный этап в мировой истории и могла стать действительно важной логической межой, - в СССР она была превращена просто в акт манипуляции и спекуляции.

"Потому что к 1965 году с улиц городов очень быстро исчезли те раненые, изуродованные войной ветераны, которые нуждались в лечении и поддержке и могли многое рассказать. К этому времени умерли от тяжелых ран или по возрасту те, кто рожден до 1917 года, кто пережил репрессии, голодоморы и имели свое объективное мнение по поводу советской армии и идеологии. Таким образом, эти последние волны мобилизации составили основу той героики - молодые люди, которые прошли где-то фронт, а под идеологическим давлением их количество было большим", - отметил Василий Кметь.