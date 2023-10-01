Аксенов заявил о вероятном сбитии ракеты над Джанкоем в Крыму
Утром воскресенья, 1 октября, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Джанкоем силы ПВО вроде бы сбили ракету - от падения осколков есть разрушения. В минобороны РФ говорят, что ракет было две
Об этом он написал в телеграме.
Отмечается, что осколки сбитой над Джанкоем ракеты упали на складские помещения.
По словам Аксенова, жертв и пострадавших нет.
Вскоре в министерстве обороны РФ сообщили, что около 13:00 силы ПВО якобы сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром-2". Их якобы обнаружили и перехватили в воздухе, но осколки упали в Джанкойском районе Крыма.
Накануне, как пишет тг-канал "Крымский ветер", примерно в 12:37 местные сообщали о звуках взрывов в Джанкойском, Красноперекопском районах и Евпатории.
- Утром этого же дня в России обвинили Украину в обстреле центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате которого пострадали 3 человека. Также там заявили об атаке дронов на Смоленскую область и Краснодарский край, в то же время в Сочи местные сообщили о падении дрона на территории аэропорта.
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