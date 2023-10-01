Аксенов заявил о вероятном сбитии ракеты над Джанкоем в Крыму

Об этом он написал в телеграме.

Отмечается, что осколки сбитой над Джанкоем ракеты упали на складские помещения.

По словам Аксенова, жертв и пострадавших нет.

Вскоре в министерстве обороны РФ сообщили, что около 13:00 силы ПВО якобы сбили две оперативно-тактические ракеты "Гром-2". Их якобы обнаружили и перехватили в воздухе, но осколки упали в Джанкойском районе Крыма.

Накануне, как пишет тг-канал "Крымский ветер", примерно в 12:37 местные сообщали о звуках взрывов в Джанкойском, Красноперекопском районах и Евпатории.