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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Аксенов вывез свою семью из Крыма, - Джемилев

Аксенов вывез свою семью из Крыма, - Джемилев

27 августа, 2022 суббота
19:12
война с Россией Сергей Аксенов

Коллаборационист с Россией, так называемый премьер-министр временной российской оккупационной власти в украинском Крыму Сергей Аксенов позаботился о том, чтобы его семья выехала с полуострова

Об этом заявил национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в вышедшем сегодня интервью для проекта "Крым.Реалии" 27 августа 2022 года.

По словам политика, подобные сведения он получил от источников в Крыму.

Причем, как и Аксенов, семью вывез также глава фейкового крымского "парламента" Владимир Константинов, подчеркнул Джемилев.

"Настроения (на полуострове, – ред.), разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак ", – отметил Мустафа Джемилев.

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Такие решения лидер крымских татар связал с частыми взрывами, которые в последнее время случаются на военных базах россиян.

"Даже если развернутся военные действия, нельзя представить, чтобы Украина действовала так, как Россия. Если наши начнут стрелять по мирным объектам, их просто съедят здесь – наши законы этого не позволяют. А в России все можно. Поэтому когда в Крыму высказывают опасения, что будет, я говорю: "Мы не русские. Держитесь подальше от военных баз". А ситуация такая, что, видимо, вынуждены будем", - объяснил Джемилев.

В свою очередь, крымские татары сохраняют спокойствие и радуются, добавил народный депутат.

"А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı - "кофе по случаю благоприятной вести". Ну, а у звонящих мне такое настроение: "Слава богу, наконец!", – сообщил Мустафа Джемилев.

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Крым
Мустафа Джемилев
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