Аксенов пообещал повысить эффективность "военкоматов"
Подконтрольный Москве "глава Крыма" Сергей Аксенов был привлечен к селекторному совещанию "по вопросам совершенствования и развития деятельности военных комиссариатов", проведенному Национальным центром управления обороной РФ под руководством министра обороны Сергея Шойгу
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Мероприятие посвящалось концепции "оснащение военкоматов современными техническими средствами", которую лоббирует начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ Евгений Бурдинський для ускорения оформления документооборота, в первую очередь - по призывникам, отмечает портал АРК .
Примечательно, что на совещании Сергей Аксенов обязался до конца 2023 реализовать в Крыму "программу развития военкоматов" и "предоставление им современного вида".
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"Таким образом оккупационная" администрация "рассчитывает совместить свое соучастие в международном преступлении" призыва "крымчан в армию с" успешным освоением "очередных десятков миллиардов" федеральных инвестиций ", - резюмирует портал.
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