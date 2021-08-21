Аксенов пообещал повысить эффективность "военкоматов"

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Мероприятие посвящалось концепции "оснащение военкоматов современными техническими средствами", которую лоббирует начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ Евгений Бурдинський для ускорения оформления документооборота, в первую очередь - по призывникам, отмечает портал АРК .

Примечательно, что на совещании Сергей Аксенов обязался до конца 2023 реализовать в Крыму "программу развития военкоматов" и "предоставление им современного вида".



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"Таким образом оккупационная" администрация "рассчитывает совместить свое соучастие в международном преступлении" призыва "крымчан в армию с" успешным освоением "очередных десятков миллиардов" федеральных инвестиций ", - резюмирует портал.





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