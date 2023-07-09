Аксенов говорит о сбитой в Керчи украинской ракете. Движение по Крымскому мосту остановлено
Российские медиа предполагают, что целью удара мог быть Крымский мост
Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в воскресенье, 9 июля 2023 года, сообщил об уничтожении ракеты "в районе Керчи". Такое заявление появилось в его официальном ТГ-канале в 12:16.
"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", - отметил Аксенов.
Перед этим, около 12:00, как пишут "Крым.Реалии", в городе Керчь прозвучало "несколько громких звуков, похожих на работу противовоздушной обороны".
Как отмечается, "звуки, похожие на взрывы, раздались один за другим, около 3-4 раз".
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По данным российского телеграм-медиа Mash, движение по Крымскому мосту временно остановлено в обе стороны.
"По нашей информации, это связано с попыткой ВСУ атаковать его часть в районе Керчи", – добавляет Mash.
Проукраинский ТГ-канал "Крымский ветер" в свою очередь информирует о длине пробок на въезд и выезд из оккупированного россиянами Крыма через Крымский мост:
со стороны Кубани - чуть более 6 километров,
со стороны Керчи – около 3 километров.
- 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину.
- Позже глава СБУ Василий Малюк сообщил о том, что по этому делу ФСБ задержала 22 подозреваемых россиян .
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