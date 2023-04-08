Об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в телеграме.

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины" - сообщил коллаборант.

Накануне местные сообщали о минимум двух взрывах, которые прогремели в Феодосии. Советник российского главы Крыма Олег Крючков также сообщал, что в регионе сработали системы ПВО. По его словам, обломки сбитой ракеты рухнули в одном из населенных пунктов Крыма.

"Жертв и разрушений нет", - написал российский ставленник.