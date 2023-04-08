Аксенов говорит, что в Феодосии сбили украинскую ракету
В субботу, 8 апреля, над Феодосией система противовоздушной обороны сбила ракету. Оккупационные власти Крыма заявили, что жертв и разрушений нет
Об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в телеграме.
"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины" - сообщил коллаборант.
Накануне местные сообщали о минимум двух взрывах, которые прогремели в Феодосии. Советник российского главы Крыма Олег Крючков также сообщал, что в регионе сработали системы ПВО. По его словам, обломки сбитой ракеты рухнули в одном из населенных пунктов Крыма.
"Жертв и разрушений нет", - написал российский ставленник.
- На временно оккупированном полуострове Крым полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности России усилили репрессии местного населения, ищут подполье.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает, что оккупанты окопы в Крыму роют, чтобы российский десант не сбежал.
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