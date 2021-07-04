Аксенов готов принять Лукашенко
Подконтрольный Кремлю руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов согласился на визит самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко
Об этом он написал на своей странице в соцсетях, передает Еспресо.TV.
"Мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму", - отметил Аксенов.
Беларусь он назвал "самой близкой, братской для нас страной".
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