Акселератор инновационного развития: чем занимается новый орган Министерства обороны

Об этом рассказал глава проектного офиса Акселератора Минобороны Павел Кишкар в эфире телеканала "Еспресо".

"Акселератор Минобороны существует менее двух месяцев. Главная его задача - сформировать команду профессиональных людей, которые ускорили бы процессы в Министерстве обороны, Генштабе ВСУ и обеспечили бы качественным вооружением наши Вооруженные силы. Поэтому, эта организация приглашает профессиональных людей", подчеркнул Кишкар.

Глава проектного офиса Акселератора отметил, что БПЛА является одним из приоритетов деятельности Минобороны.

"Уже проведены закупки тысяч дронов через различные инструменты, не только через прямые закупки Минобороны. Это связано с существующими в нашем государстве бюрократическими предосторожностями, регулированием бюджетного кодекса, расходной части специального фонда госбюджета. Акселератор внимательно следит за развитием технологий, отслеживает предложения, которые отслеживают предложения, которые есть на рынке. Лучшие образцы учитываются и предлагаются Вооруженным силам", - объяснил Кишкар.

Павел Кишкар также добавил, что существуют проблемы со скоростью формирования потребностей от ВСУ, но в сотрудничестве с коллегами и военными этот процесс быстро должен наладиться, чтобы лучшие образцы непрерывно поставлялись на линию фронта.

Создание Акселератора

Лучшее вооружение для лучшей армии в мире: в Минобороны начинает действовать Акселератор инновационного развития