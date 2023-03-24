Аккумуляторные станции переданы на фронт

Собрание инициировал народный депутат Украины Николай Княжицкий. Необходимые средства были собраны благодаря зрительским донатам и читателям "Эспрессо".

Первые 5 станций получила 406 отдельная артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова.





Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичны, противоударны, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции необходимы на передовой и значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.

Спасибо каждому, кто присоединился гривной

Призываем и дальше поддерживать наше собрание и приближать победу ВМЕСТЕ!

СЛАВА УКРАИНЕ!