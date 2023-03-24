Аккумуляторные станции переданы на фронт
Телеканал "Эспрессо" совместно с благотворительным фондом "Форпост УА" передали на фронт мощные портативные аккумуляторные станции с солнечными панелями
Собрание инициировал народный депутат Украины Николай Княжицкий. Необходимые средства были собраны благодаря зрительским донатам и читателям "Эспрессо".
Первые 5 станций получила 406 отдельная артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова.
Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичны, противоударны, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции необходимы на передовой и значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.
Спасибо каждому, кто присоединился гривной
Призываем и дальше поддерживать наше собрание и приближать победу ВМЕСТЕ!
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