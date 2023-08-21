Аккаунты-миллионники в Twitter должны будут подтверждать личность

Об этом информирует Al Jazeera .

Отныне X вводит новое требование для пользователей-миллионников. В частности, необходимо будет присылать селфи с фото документа, удостоверяющего личность.

Для проверки личных данных будет использоваться программное обеспечение израильской фирмы AU10TIX, которое будет хранить информацию в течение 30 дней. X утверждает, что данные из пользовательского профиля нужны для обеспечения безопасности и защиты, в том числе для предупреждения подделки личности.

Однако выбор компании вызвал недовольство среди многих пользователей бывшей Twitter, указавших на то, что сотрудники AU10TIX имеют связи с разведкой Израиля. Также некоторые пользователи выразили свое несогласие с тем, что они должны давать компании свои данные, когда ранее сообщалось о многих случаях утечки данных.

AU10TIX начал свою деятельность в 1980-е и 90-е годы, создавая системы проверки личности для аэропортов и пограничной службы, а затем в 2002 году перешел к работе с цифровыми пространствами на фоне развития Интернета. Сейчас среди его клиентов есть такие крупные компании как Uber, PayPal и Google.

Произошедшие нововведения в Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании , в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик , показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

16 августа платформа ввела новую функцию для пользователей премиум-подписки, предусматривающую возможность выделять некоторые публикации в новой вкладке Highlights.

Также миллиардер Илон Маск заявил , что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.