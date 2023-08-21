Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Аккаунты-миллионники в Twitter должны будут подтверждать личность

Аккаунты-миллионники в Twitter должны будут подтверждать личность

21 августа, 2023 понедельник
18:55
Технологии

Платформа социальных сетей, ранее известная как Twitter, теперь потребует, чтобы пользователи X Blue посылали селфи вместе с фотографией государственного удостоверения личности

Об этом информирует Al Jazeera .

Отныне X вводит новое требование для пользователей-миллионников. В частности, необходимо будет присылать селфи с фото документа, удостоверяющего личность.

Для проверки личных данных будет использоваться программное обеспечение израильской фирмы AU10TIX, которое будет хранить информацию в течение 30 дней. X утверждает, что данные из пользовательского профиля нужны для обеспечения безопасности и защиты, в том числе для предупреждения подделки личности.

Однако выбор компании вызвал недовольство среди многих пользователей бывшей Twitter, указавших на то, что сотрудники AU10TIX имеют связи с разведкой Израиля. Также некоторые пользователи выразили свое несогласие с тем, что они должны давать компании свои данные, когда ранее сообщалось о многих случаях утечки данных.

AU10TIX начал свою деятельность в 1980-е и 90-е годы, создавая системы проверки личности для аэропортов и пограничной службы, а затем в 2002 году перешел к работе с цифровыми пространствами на фоне развития Интернета. Сейчас среди его клиентов есть такие крупные компании как Uber, PayPal и Google.

Произошедшие нововведения в Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании , в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик , показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

16 августа платформа ввела новую функцию для пользователей премиум-подписки, предусматривающую возможность выделять некоторые публикации в новой вкладке Highlights.

Также миллиардер Илон Маск заявил , что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.

Новости
Мир
США
Читайте также:
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
україна українці
18 августа, 2023 пятница
Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии
20 августа, 2023 воскресенье
Гуменюк: пуски с подводного ракетоносителя затрудняют обнаружение ПВО, уровень угрозы высок
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.99
    Продажа 42.02
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
20:05
В Черкасской области работник военкомата и два сообщника получили подозрение в получении $3 тыс.
20:02
OPINION
Крах "Пражской весны" и "хлопок" над Симоньян
20:00
Обзор
Победные новости 544 дня войны: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы и освобождают территорию под Бахмутом, космическое партнерство Китая и РФ под угрозой
19:52
Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg
19:38
Обновлено
Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии
19:32
На Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных, — Генштаб
19:12
Литва обвинила белорусскую активистку Карач в сотрудничестве с разведкой РФ
18:58
На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, - ГУР
18:41
В Британии разрабатывают тест, который позволит ускоренно идентифицировать детские заболевания
18:34
В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский
18:25
Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
18:18
Эксклюзив
Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС
18:16
Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
18:11
Эксклюзив
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
18:04
OPINION
С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
18:00
Общественная советница при Минобороны Яровой: мы сэкономили 4,6 млрд грн на питании военных
17:30
Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы
17:25
Эксклюзив
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
17:22
"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод
17:07
Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады
17:02
Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов
17:00
OPINION
Деньги получили, а оружие не предоставили. У Минобороны – астрономическая дебиторская задолженность
16:50
Эксклюзив
Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция
16:45
Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине
16:33
Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 181 человека
16:30
Игнат рассказал, сколько современных истребителей нужно Украине
16:13
В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину
16:13
В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев
16:04
OPINION
Виталий Портников
Бензоколонка с бомбой. Как Боррель унизил Путина
16:01
коррупция
НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Подробности
15:41
Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов
15:37
Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице
15:34
Эксклюзив
Эксперт по авиации рассказал, что в авиаотрасли РФ обостряется проблемная ситуация
15:30
Kyiv Symphony Orchestra сыграет ко Дню Независимости концерт в Германии
15:27
Евро-2024: Ребров не вызвал на матчи с Англией и Италией лидера сборной Украины
15:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Эксклюзив
У оккупантов есть существенные проблемы с логистикой на Юге, - полковник СБУ Костенко
15:07
"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал мужчин, которые не идут на фронт
15:00
На Полтавщине арестовали имущество российского генерала Капашина более чем на 1 млрд грн
14:51
Зеленский встретился с королевой Дании
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV