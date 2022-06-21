В Ferrexpo обратился Ахтырский городской голова Павел Кузьменко с просьбой приобрести необходимую для восстановления города и оказания помощи населению технику.

По словам Юрия Химича, руководителя программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине, Компания быстро отреагировала, приобрела и передала помощь в Ахтырку. Город получил ноутбуки, компьютеры, мониторы, акустические системы, принтеры, телевизоры и т.д. общей стоимостью свыше 1,5 млн гривен.

“Это не первая наша помощь городу-герою Ахтырке. Ранее Компания уже передала фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик для ликвидации последствий вражеских обстрелов. Готовим передать также два пассажирских автобуса”, - добавил Юрий Химич.

Менеджмент Ferrexpo и лично Константин Жеваго продолжают следить за ситуацией в Украине и оперативно оказывать помощь там, где в ней больше всего нуждаются. “Населенные пункты, которые первыми встретили врага и претерпели большие жертвы, требуют нашего внимания в первую очередь. Мы объединили усилия руководителей и работников Ferrexpo и надеемся, что наша поддержка поможет как можно быстрее справиться с последствиями разрушений", - отметили в компании.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .