Ахтырка получила оргтехнику от компании Ferrexpo Константина Жеваго
Поселок Ахтырка Сумской области почти месяц находился в осаде российских войск, подвергался массированным ударам вражеской авиации и обстрелам. Несмотря на это город не был осажден и стал надежным препятствием для продвижения российской армии вглубь Украины. В Ахтырке разной степени повреждения и разрушения получили все многоэтажки, частный жилой сектор, существенно повреждена инфраструктура - ТЭЦ, центральный канализационный коллектор, газопроводы, водопроводы и т.д. Кроме того, в результате обстрелов инфраструктурных зданий уничтожено или выведено из строя большое количество оргтехники, необходимой для восстановления и функционирования города
В Ferrexpo обратился Ахтырский городской голова Павел Кузьменко с просьбой приобрести необходимую для восстановления города и оказания помощи населению технику.
По словам Юрия Химича, руководителя программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине, Компания быстро отреагировала, приобрела и передала помощь в Ахтырку. Город получил ноутбуки, компьютеры, мониторы, акустические системы, принтеры, телевизоры и т.д. общей стоимостью свыше 1,5 млн гривен.
“Это не первая наша помощь городу-герою Ахтырке. Ранее Компания уже передала фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик для ликвидации последствий вражеских обстрелов. Готовим передать также два пассажирских автобуса”, - добавил Юрий Химич.
Менеджмент Ferrexpo и лично Константин Жеваго продолжают следить за ситуацией в Украине и оперативно оказывать помощь там, где в ней больше всего нуждаются. “Населенные пункты, которые первыми встретили врага и претерпели большие жертвы, требуют нашего внимания в первую очередь. Мы объединили усилия руководителей и работников Ferrexpo и надеемся, что наша поддержка поможет как можно быстрее справиться с последствиями разрушений", - отметили в компании.
Справка о Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .
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