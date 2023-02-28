Ахтырка и Волноваха: НБУ презентовал две памятные медали "Город героев"

Об этом информирует пресс-служба.

Во вторник НБУ выпустил памятную медаль "Город героев – Ахтырка".

"Город понес значительные разрушения с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов, но выстоял, оказав мощное и ожесточенное сопротивление врагу. Ахтырка выстояла и стала непреодолимым форпостом для дальнейшего продвижения вражеской армии на Слобожанском направлении вглубь Украины. Несмотря на жесткое давление врага, разрушение инфраструктуры города, люди без тепла, воды и электроэнергии находили силы снова и снова расчищать город от последствий бомбардировок и приближать его освобождение", – говорится в сообщении.

На аверсе медали размещены: вверху, на фоне стилизованного облученного солнца с молниями (символизируют наказание для врага) – малый Государственный Герб Украины, под которым птица как символ освобождения и надпись: Украина Ахтырка.

Внизу город, испытывающий вражеские бомбардировки, справа – следует от ракеты, попадающей в здание городского совета, слева – жилой дом, за которым играет ребенок.

На реверсе на зеркальном фоне изображена стилизованная композиция, символически представляющая настоящее сквозь призму произведения уроженца Ахтырки Ивана Багряного "Тигроловы", в котором утверждается мужество, способность побеждать: украинский защитник – новейший охотник за "хищниками", над которым Смелые всегда имеют счастье.

Также 28 февраля Нацбанк презентовал памятную медаль "Город героев – Волноваха".

"В город война "пришла" еще в мае 2014 года, а во время полномасштабного вторжения он оказался на линии фронта, где шли ожесточенные бои. Волноваха расположена на важных путях сообщения Мариуполь – Донецк и Мариуполь – Запорожье, поэтому была лакомым куском для российских оккупантов. В результате беспощадных авиаударов и артиллерийских обстрелов в городе разрушена вся инфраструктура, именно он практически уничтожен и оккупирован", - отметили в пресс-службе.

На аверсе размещены надпись "Украина" и малый Государственный Герб Украины. В центре на зеркальном фоне надпись: Волноваха – город героев. В слове "Волноваха" букву "н" заменяет фрагмент железнодорожного пути, который символизирует стремление города вернуться домой в Украину. Стилизованные фрагменты карт городов – Донецка (вверху) и Мариуполя (внизу).

На реверсе медали образ украинского воина и стилизованные элементы герба Волновахи: на фоне округлой линии (символизирует расположение Волновахи на одном из самых высоких мест Приазовской возвышенности) и волнистой полосы с фонтанами (означает реку Волноваху, название которой выводят от большого количества источников) – птица и его зеркальная тень, что символизирует уверенность в освобождении города.

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