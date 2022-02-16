Ахметов заявил, что Донецк может быть счастлив только в единой Украине и анонсировал строительство в Мариуполе завода стоимостью $1 млрд.

Об этом сообщила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко и компания System Сapital Management в Facebook.



"Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине", - сказал Ахметов.



Он отметил, что в этом году будет инвестировать $1 млрд в строительство нового завода в Мариуполе. Также в 2022 году завершится строительство частного техникума Метинвест-Политехники, который начнет работать в сентябре.



"Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень беспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу", - прокомментировал бизнесмен визит в Мариуполь.

Напомним, по информации Bloomberg, стоимость активов украинского бизнесмена Рината Ахметова в 2021 году увеличилась на $4,14 млрд (55%) – до $11,7 млрд.