Ахметов заявил, что Донецк может быть счастлив только в единой Украине и анонсировал строительство в Мариуполе завода стоимостью $1 млрд.
Бизнесмен Ринат Ахметов во время встречи с работниками "Азовстали" в Мариуполе заявил, что Донецк и Донбасс могут быть счастливы только в единой Украине, и анонсировал строительство нового завода
Об этом сообщила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко и компания System Сapital Management в Facebook.
"Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине", - сказал Ахметов.
Он отметил, что в этом году будет инвестировать $1 млрд в строительство нового завода в Мариуполе. Также в 2022 году завершится строительство частного техникума Метинвест-Политехники, который начнет работать в сентябре.
"Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень беспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу", - прокомментировал бизнесмен визит в Мариуполь.
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