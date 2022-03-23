Ахметов: заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупацией, пока они законсервированы
Миллиардер Ринат Ахметов заявил, что имеющиеся в его собственности металлургические предприятия Мариуполя не будут работать под властью России
Об этом он сказал американской газете The Wall Street Journal, передает Espreso.TV.
"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких условиях эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сказал Ахметов.
Также он добавил, что оба металлургических предприятия ("Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича) находятся под контролем Украины, но они временно закрыты.
Для справки: до войны на этих заводах работали около 40 тыс. человек.
- Напомним , министр иностранных дел Греции собирается лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь.
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