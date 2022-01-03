Ахметов за 2021 год стал богаче более чем на 50%, - Bloomberg
Стоимость активов украинского бизнесмена Рината Ахметова увеличилась на $4,14 млрд (55%) – до $11,7 млрд.
Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Ринат Ахметов занял 190-е место из 500 позиций в рейтинге. Он единственный украинец в списке.
Лидеры: владелец Tesla Илон Маск ($270 млрд), владелец Amazon Джеф Безос ($192 млрд), и француз, владелец группы Louis Vuitton Бернар Арно ($178 млрд).
BBI – это ежедневный рейтинг самых богатых людей в мире.
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