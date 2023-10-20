Ахметов сказал, что готов со мной страдать, - Срна о назначении тренером "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером "Шахтера" еще раньше. Но я – человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать из своего опыта, что каждая команда "Шахтера" делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а шли в топ-клубы другими. Я принял "Шахтер", потому что это моя семья. Когда семье трудно, нужно помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду" и попытаться сделать все, что от меня зависит", - сказал Дарио Срна.

И.о. главного тренера подчеркнул, что он не мог отказать президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.

"В такой тяжелой ситуации для страны, для "Шахтера" я не мог отказать. Мне президент предлагал два тура назад сразу взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: "Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Какой сегодня лучше меня, опытнее меня и какой сегодня может дать команде больше, чем я", - рассказывает хорват.

Дарио Срна также заверил, что сейчас клуб ведет переговоры о новом тренере.

"Что касается нового тренера, то я уверяю президента каждый день вместе с директором Палкиным, что это правильный выбор. И он полностью доверяет. И мы ведем переговоры. И я надеюсь, что этот тренер захочет к нам", - говорит Срна.

Смена тренера "Шахтера"

В донецком клубе объявили о прекращении действия контракта с Патриком ван Левеном. Вместе с нидерландцем "Шахтер" покидает весь тренерский штаб.

Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна.

Патрик ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.

Таблица УПЛ: положение "Шахтера" и "Динамо"

В турнирной таблице "Динамо" после 7-х матчей набрали 15 очков и отстает от лидера "Кривбасса" на 5 баллов. У криворожской команды 20 очков за 10 проведенных поединков.

"Шахтер" сыграл 9 матчей и имеет 18 очков.