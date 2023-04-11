Ахметов начинает судиться с РФ за активы на временно оккупированных территориях
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает иск против РФ с требованием компенсировать ущерб, причиненный в 2014-2017 годах вследствие вмешательства в деятельность или экспроприацию активов на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей
Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила инвестиционная группа Ахметова System Capital Management.
В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности:
- "Енакиевский металлургический завод";
- "ДТЭК Ровенькиантрацит";
- "ДТЭК Свердловантрацит";
- учебно-тренировочная база "Кирша";
- "Донбасс Арена", в строительство которой инвестировали более 400 миллионов долларов.
В то же время инвестиционная группа Ахметова заявляет, что возмещенные РФ деньги пойдут на восстановление Украины.
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"Я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всего причиненного нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", – заявил он.
- 27 декабря стало известно, что двадцатка самых богатых украинцев за время полномасштабной войны потеряла несколько знаковых лиц, однако в список попало больше "новых" бизнесменов в сфере технологий.
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