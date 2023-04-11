Ахметов начинает судиться с РФ за активы на временно оккупированных территориях

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила инвестиционная группа Ахметова System Capital Management.

В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности:

"Енакиевский металлургический завод";

"ДТЭК Ровенькиантрацит";

"ДТЭК Свердловантрацит";

учебно-тренировочная база "Кирша";

"Донбасс Арена", в строительство которой инвестировали более 400 миллионов долларов.

В то же время инвестиционная группа Ахметова заявляет, что возмещенные РФ деньги пойдут на восстановление Украины.

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"Я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всего причиненного нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", – заявил он.