Ахметов: Действия России в Украине – это геноцид и военные преступления

Об этом Ахметов рассказал в разговоре с "НВ".

По словам бизнесмена, Россия напала на Украину без причины.

"24 февраля РФ развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине — это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду - для меня это недопустимо", - сказал Ринат Ахметов.

Миллиардер также рассказал, где он был, когда началась война.

"После встречи с президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос — почему я не уехал сразу. Вам отвечу так же, как и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу улететь - недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески.Войну я встретил в своей постели в Киеве. Помощник меня разбудил и сказал: просыпайтесь, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался", - рассказал Ахметов.

23 марта миллиардер Ринат Ахметов заявил, что имеющиеся в его собственности металлургические предприятия Мариуполя не будут работать под властью России.

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