Ахметов: Действия России в Украине – это геноцид и военные преступления
Миллиардер Ринат Ахметов признал, что Россия развязала войну против Украины, а их действия – это геноцид и военные преступления
Об этом Ахметов рассказал в разговоре с "НВ".
По словам бизнесмена, Россия напала на Украину без причины.
"24 февраля РФ развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине — это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду - для меня это недопустимо", - сказал Ринат Ахметов.
Миллиардер также рассказал, где он был, когда началась война.
"После встречи с президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос — почему я не уехал сразу. Вам отвечу так же, как и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу улететь - недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески.Войну я встретил в своей постели в Киеве. Помощник меня разбудил и сказал: просыпайтесь, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался", - рассказал Ахметов.
- 23 марта миллиардер Ринат Ахметов заявил, что имеющиеся в его собственности металлургические предприятия Мариуполя не будут работать под властью России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное