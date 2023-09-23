Ахиллесова пятка найдется и у Путина: американский эксперт Фрид о помощи Украине

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Демократы объединены в поддержке Украины, за исключением очень небольшой группы крайних левых. Ситуация с республиканцами сложнее. Президент Трамп не поддерживает Украину, он поддерживает Путина. Многие его последователи в Республиканской партии также против поддержки Украины. О большинстве речь не идет, но их ряды пополняются", - заметил Фрид.

По его словам, сегодня республиканцы очень громко заявляют о себе в политике США, что повлекло за собой трудности с предоставлением пакета помощи Украине от президента Байдена.

"Президент Зеленский может внести коррективы. Он встречался со спикером Палаты представителей господином Маккарти, который является республиканцем, и который может повлиять на общие настроения. Я очень на это надеюсь. Необходимо давить на Россию на поле боя, а мы, в свою очередь, должны помогать Украине, потому что ахиллесова пята найдется и у Путина", - подчеркнул Фрид.

В ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

Визит Зеленского в США