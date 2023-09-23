Ахиллесова пятка найдется и у Путина: американский эксперт Фрид о помощи Украине
Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид отметил, что президент Зеленский может внести коррективы по позиции республиканцев относительно поддержки Украины
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Демократы объединены в поддержке Украины, за исключением очень небольшой группы крайних левых. Ситуация с республиканцами сложнее. Президент Трамп не поддерживает Украину, он поддерживает Путина. Многие его последователи в Республиканской партии также против поддержки Украины. О большинстве речь не идет, но их ряды пополняются", - заметил Фрид.
По его словам, сегодня республиканцы очень громко заявляют о себе в политике США, что повлекло за собой трудности с предоставлением пакета помощи Украине от президента Байдена.
"Президент Зеленский может внести коррективы. Он встречался со спикером Палаты представителей господином Маккарти, который является республиканцем, и который может повлиять на общие настроения. Я очень на это надеюсь. Необходимо давить на Россию на поле боя, а мы, в свою очередь, должны помогать Украине, потому что ахиллесова пята найдется и у Путина", - подчеркнул Фрид.
- В ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.
Визит Зеленского в США
18 сентября Владимир Зеленский начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне . После встречи США объявили о новом пакете помощи на $325 млн.
21 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии, уже достигшей $46 млрд.
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