Академия Путина проведет курсы для 6 тыс. рашистов, которые будут работать на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Кремль нет достаточного количества коллаборантов и поэтому начал программу подготовки "специалистов" для работы в "местных" администрациях. Ничего в россиянах не выдает оккупантов, как то, что местные отказываются с ними сотрудничать. Следовательно, Москве приходится имитировать местное самоуправление на захваченных землях", - пишут в Центре.

Россияне начали программу подготовки гауляйтеров, которая должна охватить 6 тыс. человек. Подготовкой занимается российская академия народного хозяйства при президенте РФ, то есть академия имени Путина.

"Ожидается, что большинство выпускников курса будут составлять россияне, но до 20% оккупанты все же планируют набрать из местных коллаборантов, которые будут служить ширмой для этого процесса", - отметили в Центре нацсопротивления.