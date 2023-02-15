Академия Путина проведет курсы для 6 тыс. рашистов, которые будут работать на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Российские террористы нашли способ получить новых работников для "администраций" на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Кремль нет достаточного количества коллаборантов и поэтому начал программу подготовки "специалистов" для работы в "местных" администрациях. Ничего в россиянах не выдает оккупантов, как то, что местные отказываются с ними сотрудничать. Следовательно, Москве приходится имитировать местное самоуправление на захваченных землях", - пишут в Центре.
Россияне начали программу подготовки гауляйтеров, которая должна охватить 6 тыс. человек. Подготовкой занимается российская академия народного хозяйства при президенте РФ, то есть академия имени Путина.
"Ожидается, что большинство выпускников курса будут составлять россияне, но до 20% оккупанты все же планируют набрать из местных коллаборантов, которые будут служить ширмой для этого процесса", - отметили в Центре нацсопротивления.
- 14 февраля в ЦНС также рассказали, как российские власти придумывают новые способы, чтобы поощрить рашистов переезжать на временно оккупированные территории Украины.
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