Академия наук Украины страдает из-за нехватки финансирования и экспериментов с системой управления, - Элла Либанова

Об этом доктор экономических наук, директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью Эспрессо.

"Просто она (НАН Украины - ред.) сейчас нищенствует, и в этом проблема. Мы теряем не просто молодежь - мы теряем потенциал. Потому что на те деньги, которые сейчас платят… Когда мне говорят, что украинская Академия наук не так эффективно работает, как немецкая, французская, американская, еще какая-то, я говорю: сосчитайте на деньги, и оно оказывается иным", - отметила она.

Кроме того, по мнению Либановой, украинской науке не пошло не пользу рассредоточение научных исследований из НАН по университетам.

"Мы почему-то считаем, что нужно заимствовать чей-то опыт, в частности, для развития науки, - например, англосаксонский, где наука в университетах. У нас она никогда не была в университетах. Для того чтобы она перешла в университеты, надо с преподавателей снять половину их нагрузки - как минимум. Не убеждена, что это даст результат, но хотя бы это нужно сделать. С такой нагрузкой они не могут работать еще и над исследованиями. Надо по-другому спланировать учебный процесс, по крайней мере, у магистров. А мы просто копируем", - объяснила Элла Либанова.

По ее словам, несмотря на устоявшееся представление, не во всех вузах Запада научная деятельность обязательно сочетается с преподавательской.

"Есть не только англосаксонская система. Есть немецкая, там есть аналог академии наук - общество Макса Планка. Есть Польская академия наук, как у нас. Есть разные варианты. А мы что-то выхватили - и начинаем это образовывать. К сожалению. Я вижу по своему институту: мы молодежь теряем. У них есть желание учиться в аспирантуре, но потом они уходят, не остаются в науке. Получают знания, степень - и уходят", - сказала глава Института демографии и социальных исследований НАН.