Академия наук Украины страдает из-за нехватки финансирования и экспериментов с системой управления, - Элла Либанова
Национальной академии наук Украины не хватает средств и мешает попытка перенести научные исследования в вузы
Об этом доктор экономических наук, директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью Эспрессо.
"Просто она (НАН Украины - ред.) сейчас нищенствует, и в этом проблема. Мы теряем не просто молодежь - мы теряем потенциал. Потому что на те деньги, которые сейчас платят… Когда мне говорят, что украинская Академия наук не так эффективно работает, как немецкая, французская, американская, еще какая-то, я говорю: сосчитайте на деньги, и оно оказывается иным", - отметила она.
Кроме того, по мнению Либановой, украинской науке не пошло не пользу рассредоточение научных исследований из НАН по университетам.
"Мы почему-то считаем, что нужно заимствовать чей-то опыт, в частности, для развития науки, - например, англосаксонский, где наука в университетах. У нас она никогда не была в университетах. Для того чтобы она перешла в университеты, надо с преподавателей снять половину их нагрузки - как минимум. Не убеждена, что это даст результат, но хотя бы это нужно сделать. С такой нагрузкой они не могут работать еще и над исследованиями. Надо по-другому спланировать учебный процесс, по крайней мере, у магистров. А мы просто копируем", - объяснила Элла Либанова.
По ее словам, несмотря на устоявшееся представление, не во всех вузах Запада научная деятельность обязательно сочетается с преподавательской.
"Есть не только англосаксонская система. Есть немецкая, там есть аналог академии наук - общество Макса Планка. Есть Польская академия наук, как у нас. Есть разные варианты. А мы что-то выхватили - и начинаем это образовывать. К сожалению. Я вижу по своему институту: мы молодежь теряем. У них есть желание учиться в аспирантуре, но потом они уходят, не остаются в науке. Получают знания, степень - и уходят", - сказала глава Института демографии и социальных исследований НАН.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное