Как это учиться и быть студентом во время войны? А если ты не только студент, а курсант, потому что учишься на офицера СБУ и никто не знает, когда на смену учебным задачам придут боевые? Об этих вызовах, о том, как готовят будущих офицеров для Службы безопасности Украины в условиях полномасштабной войны – разговор с ректором Национальной академии СБУ Андреем Черняком.

Андрей, с началом полномасштабной войны образовательный процесс в учебных заведениях фактически остановился. Что было потом, когда с этими вызовами справилась Академия?

Понятно, что для Академии и для меня лично это был совершенно новый опыт. Те навыки, которые мы приобрели, пришлось реализовывать в условиях войны.

24 февраля был создан так называемый оперативный штаб, который собирался фактически каждый час и определял дальнейшие шаги. Еще за неделю до начала полномасштабной войны Академия была приведена в мобилизационную и боевую готовность.

Меры, которые Академия начала выполнять с начала полномасштабного вторжения, подтвердили, что мы готовы помогать в обороноспособности нашего государства. Это касается и противодействия врагу в информационной войне, фильтрационным мерам, полномасштабному вовлечению в силы территориальной обороны для охраны объектов критической инфраструктуры, содействия волонтерским штабам. И думаю, мы справились достойно.

Набор обучения во время полномасштабной агрессии – как это происходило? Что было самым трудным? И как, по вашему мнению, повлияли последствия российской агрессии на качество вступительной кампании в украинские ЗВО, в том числе и в Академию?

Как УВО (учреждение высшего образования.- Ред.) со специфическими условиями обучения вступительную кампанию мы начали с начала нового года. При содействии руководства Службы были приняты меры, позволившие существенно улучшить конкурсный отбор и увеличить количество абитуриентов.

Несмотря на произошедшие в феврале события, почти сразу мы возобновили активную работу с региональными органами СБУ. Ведь именно они производят первичный отбор и изучение кандидатов на обучение.

В этом году мы также увеличили набор по государственному заказу. В результате в полтора раза удалось повысить конкурс по сравнению с 2021 годом.

Студенческая информационная кампания тоже принесла свои плоды – конкурсный отбор составил 4 человека на место на контрактную форму по базовым специальностям. В этих условиях это очень хорошие показатели.

А что изменилось в системе подготовки специалистов?

СБУ адаптировалась к вызовам войны, учебный процесс – не исключение. Мы создали новые институты, кафедры, три новых центра – стратегические коммуникации, кибербезопасность, защиту национальной государственности. Приступили к просмотру всех образовательных программ, увеличили количество актуальных спецдисциплин в этих программах и разрабатываем эталонный стандарт образовательной программы по "Государственной безопасности". Она будет включать, кроме базовых составляющих, как спецдисциплины, психологические дисциплины, обязательный английский язык для всех соискателей образования и иноязычную подготовку из 12 языков в соответствии с потребностями СБУ или киберподготовку, которая будет отныне в каждой образовательной программе. То есть речь идет о основательном пересмотре наших образовательных программ, четко призванном формировать компетентности, необходимые Службе, о трансформации нашего бакалавриата и магистратуры именно в контексте максимальной оперативной значимости и приобретения необходимых практических компетентностей.

СБУ адаптировалась к вызовам войны, учебный процесс – не исключение. Мы создали новые институты, кафедры, три новых центра – стратегические коммуникации, кибербезопасность, защиту национальной государственности. Приступили к просмотру всех образовательных программ, увеличили количество актуальных спецдисциплин в этих программах и разрабатываем эталонный стандарт образовательной программы по "Государственной безопасности"

А как с научной деятельностью, возможна ли она во время войны?

После событий 24 февраля кардинально переработан план научной деятельности. Мы определили научные приоритеты, необходимые нашему государству именно сегодня. Конечно, продолжается работа над хрестоматийными классическими и методическими изданиями по разным дисциплинам, но только за последние несколько месяцев напечатали ряд пособий, на которые есть запрос партнеров и связанных с полномасштабной войной. В настоящее время ведется работа над изданием по противодействию террористической и диверсионной работе спецслужб, в частности, спецслужб РФ. Мы двигаемся к потребностям наших потребителей, стейкхолдеров и партнеров. И это не только СБУ, но Силы Специальных Операций, Сухопутные войска, Минобороны, Нацполиция, Госбюро расследований.

Например, создается группа с представителями следственных подразделений Нацполиции и ДБР с участием СБУ для более детального изучения опыта расследования конкретных кейсов по военным преступлениям со стороны РФ. Это будет основательное издание – конкретные факты, цифры, методология. Конечно, больше внимания будет уделено военным преступлениям, которые расследуются СБУ, потому что это наша подследственность, но будет включен и большой опыт ведения тысячи уголовных производств Нацполиции и ДБР.

Есть ли проекты, созданные вместе с партнерами?

В этом году Академия наверно впервые так масштабно приобщилась к практической помощи нашим силам безопасности. Это касается не только оперативных подразделений, но и следователей, аналитических подразделений Службы безопасности. И это, конечно, касается ССО, других военных институтов, где мы реально помогаем, СНБО, где мы ведем ряд аналитических проектов, направленных на фиксацию и документирование преступлений российской военной агрессии для дальнейшей передачи в международные юридические инстанции с целью привлечения виновных к ответственности. Эта работа постоянна. Наши филологи-переводчики помогают следственным подразделениям, наши OSINT-специалисты и курсанты проводят по запросу оперативных подразделений определенную аналитическую работу в сети. То есть теми ресурсами, которые у нас есть, мы максимально приобщились к усилению нашей обороноспособности и к содействию нашим органам Службы безопасности в реализации их функциональных полномочий.

Что для вас является самым большим успехом в этом году?

Своевременная мобилизация всей Академии, всего коллектива и включение во всеобщую систему противодействия врагу. От несения службы на блокпостах, участия в фильтрационных мероприятиях, помощи в фиксации преступлений, аналитических мероприятиях, поддержке волонтерских штабов.

Академия наверно впервые так масштабно приобщилась к практической помощи нашим силам безопасности. Это касается не только оперативных подразделений, но и следователей, аналитических подразделений Службы безопасности. И это, конечно, касается ССО, других военных институций, где мы помогаем реально

А еще есть благотворительная работа. Ежемесячно собираем денежные средства и покупаем 4-5 автомобилей, генераторов для фронта. Это один из элементов готовности чем-нибудь жертвовать для помощи нашим защитникам.

Во-вторых, для меня как руководителя важно то, что мы смогли вовлечь в нашу мобилизацию курсантов и студентов. Молодежь приобщилась ко всем процессам в Академии. Учитывая, что образовательный процесс продолжается и, в отличие от гражданских УВО, мы не можем проводить его полностью в онлайн формате, мы смогли привлечь соискателей образования в наши проекты для сил безопасности. Тем самым они приобретают необходимые умения и навыки, приобщаясь к работе, которую осуществляет сегодня Служба безопасности, а еще помогают нашему государству собственным участием в проектах. Для них это важно.

Какой вы видите Академию через год-два?

Я максималист в своем видении. Шагами, по которым мы двигаемся даже в этих условиях, можно многое изменить.

Условия обучения и условия работы – один из главных факторов, влияющих на эффективность результата. А результат – это знания и компетентности, которые получат наши соискатели образования. Поэтому делаем упор на максимальном осовременивании всех локаций Академии. А их немало. Открываем киберцентр, партнерские отношения, которые помогут нам в размещении киберполигонов, завершаем подготовку образовательных хабов на территории Академии.

Далее – это отточка образовательных программ. Важно, чтобы СБУ и силы безопасности и обороны видели серьезных партнеров в сотрудниках и воспитанниках Академии. Многие наработки актуальны и нужны. Есть запросы на наши услуги. И я стараюсь как ректор, чтобы этих способностей Академии было как можно больше. Чем больше у нас будет практического опыта, тем интереснее будет нашим соискателям образования. Чтобы наполнение наших бакалаврских программ полностью имплементировано в практическую деятельность в будущем.

Сегодня тяжело собрать весь коллектив в одном зале. А вот если бы смогли собрать, что бы вы пожелали, сотрудникам, курсантам и студентам?

Главное – верить в победу! И приближать его. Поэтому мы стремимся сделать Академию максимально современной и нужной в нашем образовательном и поле безопасности. И хотим, чтобы выпускники Академии гордились, что учились здесь.

Мы должны быть топовым качественным образовательным учреждением. Мы едины в своей системе, и потому нам труднее. Поэтому мы должны совершенствоваться без конкуренции, работать с практиками. Наши образовательные программы и возможности должны быть гибкими. Наша готовность должна быть максимальной. Встречи с иностранными партнерами лишь подтверждают, что наш опыт очень нужен.

Сегодня открыта военная агрессия, но значит ли это, что гибридная война прекратилась?

Вовсе нет, только поляризовалась. К примеру, в прошлом году мы рассказывали об экономических факторах влияния на политические элиты, а сегодня акценты перенеслись на энергетические факторы влияния РФ на европейские страны. Гибридность просто стала более агрессивной, более четкой. Открытая война показала, что мы воюем не с какими-нибудь фейковыми "ЛНР/ДНР", а против нас воюет северный сосед, который более двух десятилетий готовился к войне, а реализовал свое намерение в 2014 году.

Мы должны быть топовым качественным образовательным учреждением. Мы едины в своей системе, и потому нам труднее. Поэтому должны самосовершенствоваться без конкуренции, работать с практиками.

Академия нужна Службе и государству. Как я уже говорил, есть запрос на наши услуги в ДБР, МВД, УГО, ССО – на образовательные и научные работы, общие проекты. Значит, мы оказываем конкретную помощь нашему государству и его обороноспособности.

Что бы вы пожелали первокурсникам этого года?

У нынешних поступающих первый курс будет совсем другим, не похожим на предыдущие. Это связано не только с условиями агрессии, но и с изменениями в терминах обучения и содержательным наполнением программ. Мы хотим сделать их профессионалами, а патриотами, уверен, они уже есть. Потому что дети из Херсона, Николаева, Мариуполя, Харькова, Ужгорода, Львова, вступая к нам на военную службу, понимали, какие обязанности будут возложены. Они не отказались, не уехали в другие страны и не избрали гражданские учебные заведения. Они ясно понимали в условиях войны, куда они идут. И понимают, что такое воинская обязанность. Поэтому задача нашего педколлектива – обеспечить их знаниями и компетентностями, которые будут им нужны. Гарантирую, что первокурсникам будет интересно, креативно и содержательно. Чтобы они смогли реализоваться прежде всего как личности. Все будет Украина!

Сергей Коваленко

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